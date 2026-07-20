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Німецькі митники вилучили 350 тисяч євро у українця під час перевірки автобуса Штутгарт-Варшава

Кримінал
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Митники знайшли 350 тисяч євро у багажі українця
Митники знайшли 350 тисяч євро у багажі українця
Під час перевірки автобуса сполученням Штутгарт — Варшава німецькі митники виявили у багажі громадянина України 350 тис. євро готівкою. Автобус зупинили для перевірки, а пасажирів оглядали вибірково.
Про це повідомляє InPoland.net.pl.

Митники знайшли 350 тисяч євро у багажі українця

Офіцери звернули увагу на громадянина України. На запитання митників, чи є у нього гроші, чоловік відповів, що нічого з собою немає. Однак митники все ж вирішили перевірити його багаж. У валізі пасажира знаходилося 350 000 євро в банкнотах, розділених на сім частин, кожна з яких була щільно запакована у пластиковий пакет. Після цього всі кошти були вилучені.
Як повідомила Крістін Шаффер з Головного митного управління у Берліні, гроші вилучили як доказ. Оскільки немає інформації про їх походження чи призначення, було розпочато митне провадження. В ході розслідування митники мають встановити, чи могли кошти походити зі злочинної діяльності.

За недекларування готівки загрожує штраф до 1 млн євро

Німецьке законодавство не забороняє перевезення великих сум грошей, але чоловік надав владі неправдиву інформацію, що саме по собі є правопорушенням.
Правила перевезення цінностей та значних сум грошей у Німеччині накладають певні зобов’язання на мандрівників, зокрема усі кошти та цінності на суму понад 10 тисяч євро повинні бути задекларовані. Невиконання цієї вимоги може призвести до штрафу в розмірі до 1 мільйона євро.
Автобус поїхав до Варшави без українця, він залишився з німецькими митниками. Чоловікові загрожує чималий штраф.
За матеріалами:
Finance.ua
НімеччинаУкраїнці в НімеччиніШтрафГотівка
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