«Відремонтували» укриття медзакладу зі збитком у понад 327 тис. грн — деталі (фото) Сьогодні 13:12 — Кримінал

«Відремонтували» укриття медзакладу зі збитком у понад 327 тис. грн — деталі (фото)

Слідчі Святошинського управління поліції спільно із співробітниками УСР у м. Києві та за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури викрили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт укриття одного із медичних закладів столиці.

Правоохоронці встановили, що комунальне некомерційне підприємство уклало договір із підрядною організацією на проведення капітального ремонту укриття медичного закладу у Святошинському районі Києва.

Загальна вартість проєкту становила понад 4,4 мільйона гривень.

Суть справи

За даними слідства, директор підрядної організації у змові з інженером технагляду внесли до офіційних актів неправдиві дані. Вони штучно завищили обсяги виконаних робіт та вартість використаних будматеріалів.

На підставі цих підроблених документів на рахунок компанії перерахували гроші за роботу, яку насправді не виконали або зробили не повністю.

Проведені будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили, що сума збитків становить понад 327 тисяч гривень.

Крім того, аби легалізувати вкрадені гроші та приховати їхнє кримінальне походження, керівник фірми провів з ними низку фінансових операцій.

Посадовцю, який здійснював технічний нагляд і підписував завідомо неправдиві акти, повідомлено про підозру у пособництві за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 ККУ. За скоєне обом ділкам загрожує до 8 років ув’язнення.

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