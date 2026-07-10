Тернополянин втратив $24 тис. на псевдоінвестиціях і віддав ще $31 тис. шахраю-юристу Сьогодні 12:21 — Кримінал

Повіривши в обіцянки швидкого прибутку, чоловік вклав у проєкт близько 24 тис. доларів США

Житель Тернопільської області став жертвою шахрайської схеми, пов’язаної з псевдоінвестиціями та фіктивним поверненням втрачених коштів.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Як чоловік втратив кошти на псевдоінвестиціях

За словами потерпілого, у грудні 2025 року він знайшов на інтернеті сайт, який пропонував інвестувати кошти під високі відсотки. Повіривши в обіцянки швидкого прибутку, чоловік вклав у проєкт близько 24 тис. доларів США. Організатори запевняли його, що вже через кілька місяців він зможе отримати майже 60 тис. доларів США прибутку.

Однак у березні 2026 року сайт припинив роботу, а доступ до вкладених коштів був втрачений.

Шахраї пообіцяли компенсацію за втрачені інвестиції

Сподіваючись повернути свої заощадження, потерпілий почав шукати юридичну допомогу в мережі Інтернет.

Невдовзі з ним зв’язався чоловік, який представився юристом та пообіцяв допомогти повернути інвестиції. Він повідомив, що нібито звернувся до компетентних органів іншої держави, де була зареєстрована компанія, а згодом потерпілий отримав електронного листа про начебто погоджену компенсацію в розмірі понад 83 тисячі доларів США.

Для отримання цих коштів псевдоюрист висунули низку умов потерпілому: створити криптовалютний гаманець, поповнити його для «підтвердження», сплатити 15% від суми компенсації, а згодом — ще й кошти за так званий «міксер криптовалюти».

Чоловік перерахував шахраям ще понад 31 тисячу доларів

Виконуючи отримані вказівки від юриста-шахрая, чоловік протягом декількох днів через криптовалютний обмінний пункт у Тернополі неодноразово поповнював свій криптогаманець.

Одразу після кожного поповнення гроші автоматично списувалися з рахунку. Загалом потерпілий перерахував шахраям ще понад 31 тисячу доларів США.

Лише після чергової вимоги сплатити додаткові кошти чоловік зрозумів, що став жертвою добре продуманої шахрайської схеми, та звернувся до поліції.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження та встановлюють осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Києві 33-річному блогеру повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах. Він продавав франшизи та ошукав інвесторів на мільйони гривень.

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