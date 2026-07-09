У Києві блогера підозрюють у шахрайстві на понад 2,45 млн грн Сьогодні 13:36 — Кримінал

Підозрюваний отримав від п’яти потерпілих понад 2,45 млн гривень, kyiv.gp.gov.ua

У Києві 33-річному блогеру повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах. Він продавав франшизи та ошукав інвесторів на мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Як працювала схема

За даними слідства, чоловік через свої сторінки у соціальних мережах розповідав про власний успіх і прибуткові бізнес-проєкти, а також пропонував навчити охочих заробляти гроші на власному прикладі.

Бізнес, який він пропонував — це вендингові автомати, що продають товари, економлячи гроші на продавцях. Розповідаючи про власний успіх та свою компанію, чоловік закликав купувати у нього франшизу, обіцяючи інвесторам допомогу у побудові аналогічного бізнесу. Для початку потрібно було в середньому 10 000 $ cтартового капіталу.

Скільки коштів отримав підозрюваний

Наразі встановлено, що під приводом інвестицій на розвиток бізнес-проєктів підозрюваний отримав від п’яти потерпілих, серед яких двоє військових, понад 2,45 млн гривень.

Зокрема, один з військових, повіривши блогеру, віддав йому 300 000 грн бойових виплат. Таким чином військовий мріяв розпочати власну справу. Водночас взяті на себе зобов’язання «бізнес-наставник» не виконав, витративши отримані гроші на власні потреби.

Яке покарання загрожує

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 1,5 млн грн.

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