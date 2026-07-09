В Офісі генпрокурора заявили, що причетність України до підриву «Північних потоків» не встановлена Сьогодні 15:28 — Кримінал

Причетність України не встановлена

В Офісі генерального прокурора заявили, що причетність України до підриву газопроводів Nord Stream 1 та Nord Stream 2 не встановлена.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що в межах розслідування кримінального провадження за фактом ведення росією агресивної війни проти України та вчинення інших протиправних дій проти нашої держави було опрацьовано інформацію щодо підриву газопроводів Nord Stream 1 та Nord Stream 2.

У межах провадження українські правоохоронні органи проводять необхідні слідчі та інші процесуальні дії, зокрема допити свідків та збір інформації, яка має значення для встановлення обставин події.

Причетність України не встановлена

За результатами проведеної роботи та отриманої інформації наразі не встановлено фактів, які б свідчили про причетність держави Україна, її уповноважених органів чи посадових осіб до підриву газопроводів.

Також не встановлено фактів щодо надання від імені України будь-яких наказів, доручень, розпоряджень чи вказівок стосовно вчинення цих дій.

Водночас дослідження обставин інциденту ще не завершено, а збір та аналіз доказів триває.

Україна співпрацює з Німеччиною

В Офісі Генерального прокурора також взяли до уваги повідомлення Федеральної прокуратури Німеччини про скерування обвинувального акта у справі щодо підриву Nord Stream 1 та Nord Stream 2.

У відомстві наголосили, що висунення обвинувачення є процесуальним рішенням сторони обвинувачення та не означає встановлення вини особи чи остаточної оцінки обставин кримінального провадження. Вина особи у вчиненні злочину може бути підтверджена виключно вироком суду, який набрав законної сили.

Українська сторона продовжує взаємодію з відповідними органами Німеччини та виконує необхідні слідчі й процесуальні дії в межах запиту німецької сторони. Про результати їх проведення буде повідомлено компетентні органи Німеччини.

Крім того, відомості за фактом підриву газопроводів Nord Stream 1 та Nord Stream 2 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У межах цього кримінального провадження до німецької сторони планують направити запит про створення спільної слідчої групи для оперативного обміну інформацією та координації розслідування.

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