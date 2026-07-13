На Київщині БЕБ припинило роботу двох нелегальних АЗС — 14 тонн пального Сьогодні 16:40 — Кримінал

На Київщині БЕБ припинило роботу двох нелегальних АЗС — 14 тонн пального

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області припинили діяльність двох нелегальних автозаправних станцій, що функціонували у Борисполі та Білій Церкві.

Під час обшуків вилучено близько 14 тонн пального, резервуари для його зберігання та чорнову бухгалтерію.

Слідством встановлено, що АЗС здійснювали зберігання та роздрібну реалізацію пального без необхідних дозвільних документів.

Під час обшуків детективи БЕБ не виявили супровідної документації, яка б підтверджувала законне походження та якість нафтопродуктів. Крім того, були відсутні ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, сертифікати якості, а також не використовувалися реєстратори розрахункових операцій.

У ході проведення слідчих дій вилучено близько 14 тонн бензину марки А-95 та дизельного пального. Також вилучено паливно-роздавальні комплекси, резервуари для зберігання пального та чорнову бухгалтерію.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) триває.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

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