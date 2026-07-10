Директорку мережі техніки підозрюють в ухиленні від сплати 60 млн грн податків Сьогодні 18:00 — Кримінал

Схему організувала директорка мережі магазинів електронної техніки

На Львівщині до державного бюджету повернули понад 60 млн грн несплачених податків, які були приховані внаслідок використання схеми дроблення бізнесу.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, схему організувала директорка мережі магазинів електронної техніки. Внаслідок її використання було приховано доходи на понад 361,6 млн грн та ухиленння від сплати податків на суму понад 60 млн грн.

Як працювала схема

Слідство встановило, що фігурантка керувала товариством у сфері роздрібної торгівлі електронною технікою, телекомунікаційним обладнанням та аксесуарами. Щоб зменшити податкове навантаження, вона організувала схему штучного дроблення бізнесу.

Для реалізації схеми директорка залучила підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Серед них були як уже зареєстровані підприємці, так і знайомі та працівники торговельної мережі, яких вона переконала зареєструватися як ФОП.

Діяльність підприємства була штучно розподілена між підконтрольними ФОПами

Кошти від реалізації товарів надходили на банківські рахунки цих підприємців та відображалися у їхній податковій звітності як власний дохід. Водночас фактично продаж техніки, обладнання та аксесуарів здійснювався єдиною торговельною мережею під керівництвом товариства.

Збитки бюджету

За даними БЕБ, у результаті використання схеми діяльність підприємства була штучно розподілена між підконтрольними ФОПами.

Це дозволило приховати доходи на загальну суму понад 361,6 млн грн та ухилитися від сплати податків на понад 60 млн грн.

Понад 60 млн грн уже повернули до державного бюджету у повному обсязі. Більша частина задіяних у схемі ФОПів припинила діяльність, решта перебувають у процесі закриття. Крім того, компанія добровільно перерахувала на потреби Збройних Сил України 2 млн грн із 5 млн грн — решту коштів буде сплачено найближчим часом.

Справу передали до суду

Дії службової особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Відповідні матеріали скеровано до суду з клопотанням про звільнення фігурантки від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням завданої державі шкоди.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.