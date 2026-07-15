Обіцяла продати майно держпідприємства дешевше в 166 разів: затримали арбітражну керуючу (фото) Сьогодні 13:30 — Кримінал

Обіцяла продати майно держпідприємства дешевше в 166 разів: затримали арбітражну керуючу (фото)

У Дніпрі викрили арбітражну керуючу — голову ліквідаційної комісії державного наукового підприємства.

Суть справи

За даними слідства, за 3 млн грн неправомірної вигоди вона обіцяла забезпечити продаж нерухомості підприємства ринковою вартістю 15 млн грн лише за 90 тис. грн.

Йдеться про об’єкт площею 900 кв. м, який мали реалізувати через аукціон.

До підозрюваної звернувся потенційний покупець, який мав намір придбати майно у законний спосіб. Натомість вона запропонувала за винагороду організувати його продаж за ціною, у 166 разів нижчою за ринкову.

За версією слідства, для реалізації схеми арбітражна керуюча пообіцяла оформити чоловіка орендарем об’єкта заднім числом — нібито з 2018 року, а також долучити підроблені документи про проведення невід’ємних поліпшень нерухомості. Це мало забезпечити йому переважне право на придбання майна під час аукціону.

9 липня її затримали в порядку ст. 208 КПК України під час одержання першого траншу неправомірної вигоди — 600 тис. грн, перерахованих на банківський рахунок.

За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра арбітражній керуючій повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368−4 КК України.

За клопотанням прокурора їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 5 млн грн.

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