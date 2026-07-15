У Києві правоохоронці розкрили оборудку із закупівлями труб для двох ТЕС на 10 млн грн Сьогодні 06:13 — Кримінал

Для відшкодування завданих збитків правоохоронці вживають заходів для арешту майна підозрюваних підприємців.

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру посадовцю ПАТ «Центренерго» та двом керівникам приватного підприємства у справі щодо постачання труб для українських теплоелектростанцій.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Центренерго закупило труби для двох ТЕС

Слідство встановило, що в березні 2025 року ПАТ «Центренерго» оголосило тендер на закупівлю труб для двох українських ТЕС — Трипільської та Зміївської. За умовами договору, продукція повинна бути новою, 2024−2025 року виготовлення.

З переможцем тендеру уклали договір на постачання 393 метрів труб на суму понад 20 млн грн.

Правоохоронці встановили, що підприємство-постачальник не мало необхідної продукції та придбало в іншої компанії труби, які зберігалися з 2008 року. Вартість закупівлі цих труб становила близько 9 млн грн. Надалі, за версією слідства, їх під виглядом нової продукції продали ПАТ «Центренерго» за понад 20 млн грн.

При цьому, щоб покращити вигляд труб, їх відновили та нанесли потрібні маркування, зокрема про відповідність умовам ДСТУ. Крім того, зафіксовані переписки підозрюваних підприємців, в яких вони обговорюють підроблення сертифікатів про походження труб з Китаю.

За інформацією слідства, начальник одного з департаментів ПАТ «Центренерго», маючи документи із зауваженнями до поставленої продукції, підписав акти приймання-передачі труб. За версією правоохоронців, посадовець діяв в інтересах постачальника.

Відповідно до висновку експерта, збитки ПАТ «Центренерго» внаслідок постачання труб неналежної якості, які не відповідали вимогам ДСТУ, становлять 10,4 млн грн.

Які підозри оголосили фігурантам справи

Дії чоловіка та дружини, які є керівниками підприємства-постачальника труб, кваліфіковано як заволодіння грошима ПАТ «Центренерго», а також підроблення та використання завідомо підроблених документів (ч. 5 ст. 191, ч.3,4 ст. 358 КК України). Жінка перебуває під цілодобовим домашнім арештом, чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у 6,6 млн грн.

Дії службової особи ПАТ «Центренерго» кваліфіковано як зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України). До нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в 1,8 млн грн.

Також з метою відшкодування завданих збитків вживаються заходи для арешту автомобілів марки Bentley, Rolls-Royce та Mercedes, що належать підозрюваним підприємцям.

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