Командира батальйону та його заступників підозрюють у махінаціях на 15 млн грн Сьогодні 09:15 — Кримінал

Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

На Одещині судитимуть учасників злочинної групи з числа командування військової частини, яких підозрюють у незаконному заволодінні бюджетними коштами, виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Деталі слідства

За даними слідства, командир окремого батальйону організував злочинну групу, до якої залучив трьох своїх заступників та командира роти. Протягом 2022−2025 років вони, зловживаючи службовим становищем, реалізовували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, які держава виділяла на грошове забезпечення військовослужбовців.

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Зловмисники добирали чоловіків призовного віку, які не бажали проходити службу, але погоджувалися на фіктивне оформлення. На них оформлювали відповідну службову документацію про призов і проходження військової служби, що ставало підставою для нарахування грошового забезпечення, премій та надбавок. Кошти перераховувалися на банківські рахунки псевдовійськовослужбовців, знімалися готівкою та розподілялися між учасниками угруповання.

Загалом ділки фіктивно оформили 19 осіб, які фактично не виконували військового обов’язку. На підставі підробленої документації їм було нараховано виплати на суму понад 15,1 млн грн, які згодом привласнили учасники злочинної групи.

Правоохоронці провели понад 100 обшуків

Для документування протиправної діяльності організованої злочинної групи та збору доказової бази правоохоронці провели понад 100 санкціонованих обшуків у кількох областях України. У результаті вилучили документацію, чорнові записи, ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки , готівку та інші речові докази, а також провели комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій.

Фігурантів затримали, а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Четверо з них цим правом скористалися.

За результатами досудового розслідування, залежно від ролі та дій кожного з фігурантів, їм висунуто обвинувачення у вчиненні низки кримінальних правопорушень у складі організованої групи:

у зловживанні службовим становищем, якщо воно завдало істотної шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки (ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 364 Кримінального кодексу України);

у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України);



у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом підроблення документів та іншого обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).



Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

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