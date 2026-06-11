Продавали запчастини до бронетехніки, які списали як «знищені». На Харківщині викрили схему на понад 350 млн грн Сьогодні 19:30 — Кримінал

Група компаній і ФОПів поставила державним оборонним підприємствам запчастини до бронетехніки на понад 350 млн грн, nabu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему розкрадання військового майна за участю колишнього заступника командира однієї з військових частин Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Схема постачання запчастин для бронетехніки

Слідство встановило, що протягом 2022−2024 років група компаній і ФОПів, фактично підконтрольна двом особам, поставила державним оборонним підприємствам запчастини до бронетехніки на понад 350 млн грн.

Водночас жодних легальних джерел походження цієї продукції не існувало, а частина поставленого майна раніше зберігалася в одній із військових частин Харківщини. На початку повномасштабного вторгнення його списали як нібито знищене внаслідок російських ракетно-бомбових ударів.

nabu.gov.ua

Реалізації злочинного задуму сприяв колишній заступник командира військової частини. Посадовець систематично ухилявся від виконання обов’язків щодо обліку та збереження ввіреного йому військового майна.

За це отримав від організатора схеми неправомірну вигоду на суму щонайменше 2,8 млн грн. Хабар надавався у прихованій формі — шляхом оплати побутового обладнання, будівельних матеріалів та інших товарів для особистого користування експосадовця.

Кому повідомили про підозру

Наразі про підозру повідомили:

колишньому заступнику командира в/ч — ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 (викрадення військового майна), ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ст. 366−3 (недекларування) КК України;

організатору схеми — ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди) КК України.

Слідство триває. Встановлюються інші можливі учасники злочину.

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