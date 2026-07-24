Техніка «на папері»: правоохоронці викрили незаконні держкомпенсації на 60 мільйонів гривень Сьогодні 03:35 — Кримінал

У Києві викрили шахрайську схему з агрокомпенсаціями, kyiv.gp.gov.ua

У Києві правоохоронці повідомили про підозру учасникам схеми, які заволоділи понад 60 млн грн із державного бюджету, використавши програму компенсації вартості сільськогосподарської техніки.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Для отримання компенсації використали фіктивні підприємства

Постановою Кабінету Міністрів передбачено часткову компенсацію сільськогосподарським товаровиробникам вартості придбаної техніки та обладнання. Держава відшкодовує 25% їхньої вартості.

Слідство встановило, що для незаконного отримання цієї компенсації підозрювані використали кілька фіктивних сільськогосподарських підприємств.

У 2025 році вони подали до одного з державних банків підроблені документи, зокрема договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі техніки та обладнання на загальну суму понад 246 млн грн.

Із бюджету перерахували понад 60 млн грн

На рахунки зазначених підприємств з ознаками фіктивності з державного бюджету України було перераховано компенсацію на загальну суму понад 60 млн грн.

Після цього ці кошти легалізували шляхом проведення низки фінансових операцій.

Трьом фігурантам повідомили про підозру

Дії трьох підозрюваних кваліфіковано як шахрайство вчинене в особливо великих розмірах, підробка документів та легалізація коштів (ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України).

Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 12 років, з конфіскацією майна.

Одного з підозрюваних оголошено в розшук. Двом іншим судом обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та застави. Прокуратура оскаржує ці запобіжні заходи в апеляції.

Дії ще 5 осіб, які були засновниками фіктивних підприємств, кваліфіковано за статтею як підробка документів (ч. 3 ст. 358 КК України). Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Встановлюються інші особи, причетні до шахрайського заволодіння бюджетним коштами.

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