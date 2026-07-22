НАБУ викрило посадовців Головного управління НГУ, яких підозрюють у заволодінні понад 150 млн грн Сьогодні 09:15 — Кримінал

Після отримання незаконних доходів службовці НГУ значно поліпшили свій матеріальний стан

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру вісьмом особам у справі про заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії України.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Кого підозрюють

За даними слідства, підозри отримали:

посадовці Головного управління Національної гвардії України — заступник директора департаменту логістики, начальник Центральної бази виробничо-технологічної комплектації та його заступник;

двоє підприємців — фактичні власники низки приватних компаній;

директор одного з підконтрольних підприємств;

двоє директорів оціночних компаній, які, за версією слідства, виступали пособниками.

У чому полягає схема

За даними слідства, у 2024 році виникла потреба у закупівлі складу для зберігання продовольства для військовослужбовців НГУ. Замість придбання нерухомості безпосередньо у власників посадовці Нацгвардії вступили у змову з підприємцями. Останні придбали необхідне приміщення на підконтрольну компанію та одразу перепродали його НГУ за ціною, штучно завищеною більш як на 143 млн грн.

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Для надання оборудці видимості законності спільники залучили оцінювачів, які за «винагороду» підробили звіт про оцінку майна. Отримані кошти вивели через компанії з ознаками фіктивності та розподілили між учасниками схеми.

Крім того, ці ж підприємці у змові з посадовцями НГУ заволоділи ще понад 7 млн грн бюджетних коштів під час інших закупівель, зокрема сонячних станцій для військових частин та шин для бронетранспортерів.

На яке майно наклали арешт

Після отримання незаконних доходів службовці НГУ значно поліпшили свій матеріальний стан. Зокрема, вони придбали автомобілі преміумкласу (Mercedes-Benz AMG GLE 2024 року випуску, Toyota Land Cruiser 300 2021 року випуску, Audi Q8 2019 року випуску), земельні ділянки під забудову поблизу Києва, дворівневу квартиру в столиці площею понад 130 кв. м та апартаменти в Буковелі вартістю понад 300 тис. дол. США.

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Наразі на це майно, а також на вилучені у підприємців грошові кошти — 340 тис. дол. США та 99,7 тис. євро — накладено арешт.

Підозрюваних службовців НГУ за результатами службового розслідування відсторонили від посад ще у 2025 році після проведення детективами НАБУ перших обшуків.

Слідство триває. Встановлюється причетність до оборудки інших осіб. Також перевіряються факти легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

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