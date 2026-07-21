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У Києві судитимуть шахрая, який виманив у народної артистки понад 6 млн грн — деталі

Кримінал
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У Києві перед судом постане чоловік, який, видаючи себе за співробітника спецслужб, ошукав народну артистку України на понад шість мільйонів гривень. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.
Як повідомили у столичній поліції, досудове розслідування завершили слідчі Дніпровського управління, пише kyivschina24.
Фігуранту інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану.

Деталі

За даними слідства, у квітні зловмисник зателефонував потерпілій, представившись працівником СБУ. Він почав психологічно тиснути на жінку, звинувачуючи її у нібито державній зраді. Для правдоподібності аферист надіслав їй підроблену повістку з вимогою з’явитися до спецслужби.
Надалі шахрай переконав артистку, що її кошти необхідно терміново перевірити через вигаданий «зв'язок із державою-агресором». Під цим приводом він організував особисту зустріч, під час якої жінка передала йому 128 тисяч доларів готівкою. Крім того, вона перерахувала ще близько 400 тисяч гривень на вказані рахунки.
Правоохоронці встановили особу зловмисника — ним виявився 36-річний чоловік. Його затримали та повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Наразі обвинувальний акт передано до суду. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадження
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