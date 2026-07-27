Patreon скорочує 20% працівників
Patreon скорочує 20% команди, або приблизно 93 працівників. Генеральний директор Джек Конте заявив, що компанія не вважає штучний інтелект заміною людей, але визнає, що технологія «фундаментально змінила індустрію».
Про це пише The Verge.
Що відомо про Patreon
Patreon — це компанія, найбільш відома своєю краудфандинговою платформою, що працює за моделлю підписки й дозволяє творцям контенту отримувати регулярну фінансову підтримку від своїх шанувальників в обмін на ексклюзивний контент або ранній доступ.
Причини скорочень
У внутрішній записці для співробітників Конте написав, що компанія проводить скорочення не тому, що вважає «ніби штучний інтелект може замінити людей». Водночас він наголосив, що технологія «фундаментельно змінила індустрію», й зокрема умови, в яких Patreon працює і створює продукти.
Минулого місяця під час інтерв’ю в подкасті Decoder CEO Patreon розповідав, що компанія «на 100% використовує інструменти штучного інтелекту».
Читайте також
«Якщо Patreon не почне повністю використовувати ці інструменти як продуктова та інженерна компанія (а зрештою ми саме така компанія) й не застосовуватиме їх, щоб повертати більше можливостей творцям, то через три роки ми просто зникнемо».
Попередні скорочення в Patreon відбулись у 2022 році: тоді компанія звільнила 17% працівників, а також закрила свої офіси в Дубліні та Берліні.
Поділитися новиною
Також за темою
Куди поїхати влітку без спеки: 4 європейські напрямки
ПартнерськаДопомога українцям за кордоном у 2026 році: про ці зміни варто знати
Скільки в середньому заробляють працівники у Польщі
За що можуть оштрафувати туристів на пляжах Європи
Названо країни з найдорожчим і найдешевшим таксі: на якому місці Україна (інфографіка)
Samsung скорочує сотні працівників у США