Куди поїхати влітку без спеки: 4 європейські напрямки Сьогодні 21:19 — Світ

Гельсінкі вважають найкомфортнішим літнім містом

В Європі є чотири напрямки, де літо відчувається значно м’якше, а натовпи туристів не затьмарюють подорож. Поки одні туристи шукають порятунок від спеки на переповненому півдні Європи, інші вже відкривають для себе північні міста з м’яким кліматом, довгими світлими вечорами та значно спокійнішою атмосферою. У фокусі опинилися Гельсінкі, Берген, Таллінн і Гданськ.

Про це пише Travel Off Path.

Чому Гельсінкі вважають найкомфортнішим літнім містом

Гельсінкі є однією з найзручніших і найспокійніших столиць Європи. Тут повітря залишається свіжим завдяки Балтійському морю, а сама міська атмосфера балансує між мінімалістичним північним дизайном і монументальною історичною забудовою.

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Окремий символ фінського літа — сауни. У Фінляндії їх навіть більше, ніж автомобілів, тож ритуал із гарячою дерев’яною сауною, після якої можна зануритися в холодну воду Балтійського моря, тут сприймається майже як частина повсякденного життя.

Після цього мандрівники зазвичай вирушають на набережну по смаженого лосося з картоплею.

Та якщо ви не готові поспішати до переповнених саун у центрі, краще сісти на пором до морської фортеці Суоменлінна, де можна поблукати старими укріпленнями й подивитися на архіпелаг у тиші.

Чим Берген рятує від спеки

Берген — серце норвезьких фіордів. Місто притиснуте до води, оточене сімома горами та живе в ритмі мінливої, часто прохолодної погоди, яка влітку стає не недоліком, а справжнім подарунком для тих, хто втомився від спеки.

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Найвпізнаваніший район Бергена — Bryggen, історична гавань із яскравими дерев’яними будівлями. З центру міста можна піднятися фунікулером Fløibanen на гору Fløyen і влаштувати прогулянку з панорамними краєвидами.

Після прогулянок варто звернути в житлові квартали й скуштувати традиційний fiskesuppe — кремовий рибний суп.

Чому варто відвідати Таллінн

Це місто зберегло особливу атмосферу, оскільки тут одна з найкраще збережених середньовічних старих частин у Європі.

Старе місто Таллінна оточене кам’яними мурами, вежами з червоними дахами та вузькими брукованими вуличками.

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Водночас тут усе працює дуже сучасно: швидкий інтернет, зручні сервіси й легкий темп міського життя. Улітку, коли дні дуже довгі, час залишається і на ратушу, і на неспішні кавові зупинки.

У місті радять не затримуватися в старій частині вдень, коли там найбільше круїзних туристів. Натомість найкращий сценарій — провести денні години у творчому кварталі Telliskivi, а ввечері повернутися до старих мурів, коли натовпи розходяться і Таллінн стає майже казковим.

Чим Гданськ вирізняється серед європейських напрямків

Місто на Балтійському морі помітно відрізняється від того образу Польщі, який зазвичай мають туристи: через торговельне минуле воно більше нагадує нідерландське місто з каналами, вузькими будинками купців і теплими фасадами.

Туристам варто відвідати Mariacka Street — одну з найромантичніших брукованих вулиць Європи, де можна годинами розглядати бурштинові прикраси.

Саме бурштином Гданськ і пишається як світова столиця цього каменю. А ще тут особливо приємно сидіти в кафе біля річки Мотлава.

Гданськ вважається одним з найкрасивіших у Польщі. Після значних руйнувань у Другій світовій війні Гданськ ретельно відновили, тож зараз він має дуже красивий вигляд. Туристів він приваблює вузькими вуличками, різнокольоровими будинками з декоративними фасадами та старовинними церквами.

Телеканал 24 За матеріалами:

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