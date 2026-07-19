Куди поїхати туристу, який вирушає у свою першу подорож Сьогодні 21:21 — Світ

Які міста визнали найкращими для першої подорожі, Фото: magnific

Розвинений громадський транспорт, зрозуміла навігація, широкий вибір житла та безліч цікавих локацій допоможуть отримати від поїздки лише приємні враження. Експерти з туризму назвали місто, яке найкраще відповідає всім цим критеріям і вважається ідеальним місцем для першої подорожі.

Про це пише Travel and Leisure.

Які міста визнали найкращими для першої подорожі

Перше місце у рейтингу найкращих міст для першої подорожі розділили два міста у Португалії — Порту і Лісабон. Щоправда, у Порту туристів ще приємно здивують ціни, адже вони тут доступніші, ніж у столиці, тож саме це місто можна вважати дійсно найкращим. Наприклад, у Лісабоні ніч у готелі в середньому коштує 134 долари, а в Порту — 140 долари.

Вулиці Порту, попри численні пагорби, зручні для пішоходів, а громадський транспорт добре розвинений. Водночас у Лісабоні є 200 визначних пам’яток у пішій доступності одна від одної. Це беззаперечний бонус для тих, хто любить багато гуляти і досліджувати місто пішки.

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Крім того, португальці добре володіють англійською мовою, тому проблем з комунікацією тут не буде — місцеві завжди допоможуть туристу.

Місто, яке опинилося на другому місці, особливо сподобається українцям, які їдуть у першу подорож, адже добирання займе не багато часу. Йдеться про столицю Чехії Прагу.

Вона отримала високу оцінку завдяки компактному історичному центру, низькому рівню злочинності і доступним цінам на проживання у готелях — середня вартість за ніч становить 107 доларів.

На третьому місці у рейтингу — столиця Південної Кореї Сеул.

Також до списку потрапили:

Гельсінкі у Фінляндії,

Кіото у Японії,

іспанський Мадрид,

столиця Угорщини Будапешт,

Відень у Австрії,

Севілья в Іспанії.

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