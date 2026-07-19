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Куди поїхати туристу, який вирушає у свою першу подорож

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Які міста визнали найкращими для першої подорожі
Які міста визнали найкращими для першої подорожі, Фото: magnific
Розвинений громадський транспорт, зрозуміла навігація, широкий вибір житла та безліч цікавих локацій допоможуть отримати від поїздки лише приємні враження. Експерти з туризму назвали місто, яке найкраще відповідає всім цим критеріям і вважається ідеальним місцем для першої подорожі.
Про це пише Travel and Leisure.

Які міста визнали найкращими для першої подорожі

Перше місце у рейтингу найкращих міст для першої подорожі розділили два міста у Португалії — Порту і Лісабон. Щоправда, у Порту туристів ще приємно здивують ціни, адже вони тут доступніші, ніж у столиці, тож саме це місто можна вважати дійсно найкращим. Наприклад, у Лісабоні ніч у готелі в середньому коштує 134 долари, а в Порту — 140 долари.
Вулиці Порту, попри численні пагорби, зручні для пішоходів, а громадський транспорт добре розвинений. Водночас у Лісабоні є 200 визначних пам’яток у пішій доступності одна від одної. Це беззаперечний бонус для тих, хто любить багато гуляти і досліджувати місто пішки.
Крім того, португальці добре володіють англійською мовою, тому проблем з комунікацією тут не буде — місцеві завжди допоможуть туристу.
Місто, яке опинилося на другому місці, особливо сподобається українцям, які їдуть у першу подорож, адже добирання займе не багато часу. Йдеться про столицю Чехії Прагу.
Вона отримала високу оцінку завдяки компактному історичному центру, низькому рівню злочинності і доступним цінам на проживання у готелях — середня вартість за ніч становить 107 доларів.
На третьому місці у рейтингу — столиця Південної Кореї Сеул.
Також до списку потрапили:
  • Гельсінкі у Фінляндії,
  • Кіото у Японії,
  • іспанський Мадрид,
  • столиця Угорщини Будапешт,
  • Відень у Австрії,
  • Севілья в Іспанії.
За матеріалами:
Телеканал 24
Подорожі
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