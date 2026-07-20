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Київ обігнав більшість європейських столиць за ціною проїзного

Світ
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Тролейбус у Києві
Тролейбус у Києві
Після підвищення тарифів на громадський транспорт Київ опинився серед європейських столиць із найдорожчим проїздом.
Із 15 липня одна поїздка в метро, автобусі, трамваї чи тролейбусі коштує 30 грн замість 8 грн, а вартість місячного безлімітного проїзного зросла до 3 656 грн (близько 71 євро).
Новини.LIVE з’ясували, мешканці яких європейських столиць платять за проїзд найбільше та яку сходинку в цьому рейтингу посідає Київ.

Де в Європі найдорожчий громадський транспорт

Найдорожчим для пасажирів залишається громадський транспорт у Лондоні. Вартість проїзду залежить від транспортної зони, часу доби та способу оплати. Одна поїздка автобусом чи трамваєм коштує понад 2 євро, а метро — від 3,6 євро. Безлімітний місячний проїзний на всі зони обійдеться приблизно у 235 євро.
До країн із найдорожчими проїзними також належать:
  • Амстердам (Нідерланди) — 129 євро на місяць;
  • Берлін (Німеччина) — 114 євро;
  • Стокгольм (Швеція) — 100 євро;
  • Париж (Франція) — 90,8 євро;
  • Берн (Швейцарія) — 85 євро.
Київ обігнав більшість європейських столиць за ціною проїзного
Після перегляду тарифів Київ із місячним безлімітним проїзним за 71 євро також увійшов до цього переліку. Водночас вартість однієї поїздки зросла майже у чотири рази — з 8 до 30 грн.
Раніше ми повідомляли, що після оголошення про підвищення тарифів на проїзд у Києві до 30 грн у деяких користувачів виникли ідеї купувати якомога більше поїздок за старою ціною. Однак робити такі «запаси» не має сенсу. Чому — пояснили тут.
Водночас для пасажирів, які користуються транспортною карткою, діятиме система знижок. Чим більше поїздок купується заздалегідь, тим нижчою буде їхня вартість. Деталі ми розповідали за посиланям.
За матеріалами:
Finance.ua
КиївЄвропа
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