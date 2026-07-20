Київ обігнав більшість європейських столиць за ціною проїзного Сьогодні 08:22 — Світ

Тролейбус у Києві

Після підвищення тарифів на громадський транспорт Київ опинився серед європейських столиць із найдорожчим проїздом.

Із 15 липня одна поїздка в метро, автобусі, трамваї чи тролейбусі коштує 30 грн замість 8 грн, а вартість місячного безлімітного проїзного зросла до 3 656 грн (близько 71 євро).

Новини.LIVE з’ясували, мешканці яких європейських столиць платять за проїзд найбільше та яку сходинку в цьому рейтингу посідає Київ.

Де в Європі найдорожчий громадський транспорт

Найдорожчим для пасажирів залишається громадський транспорт у Лондоні. Вартість проїзду залежить від транспортної зони, часу доби та способу оплати. Одна поїздка автобусом чи трамваєм коштує понад 2 євро, а метро — від 3,6 євро. Безлімітний місячний проїзний на всі зони обійдеться приблизно у 235 євро.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ. 🚈 ✈️🌍

До країн із найдорожчими проїзними також належать:

Амстердам (Нідерланди) — 129 євро на місяць;

Берлін (Німеччина) — 114 євро;

Стокгольм (Швеція) — 100 євро;

Париж (Франція) — 90,8 євро;

Берн (Швейцарія) — 85 євро.

Після перегляду тарифів Київ із місячним безлімітним проїзним за 71 євро також увійшов до цього переліку. Водночас вартість однієї поїздки зросла майже у чотири рази — з 8 до 30 грн.

Раніше ми повідомляли, що після оголошення про підвищення тарифів на проїзд у Києві до 30 грн у деяких користувачів виникли ідеї купувати якомога більше поїздок за старою ціною. Однак робити такі «запаси» не має сенсу. Чому — пояснили тут.

Водночас для пасажирів, які користуються транспортною карткою, діятиме система знижок. Чим більше поїздок купується заздалегідь, тим нижчою буде їхня вартість. Деталі ми розповідали за посиланям.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.