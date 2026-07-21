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Пентагон планує купити у SpaceX потужності для ШІ на кілька мільярдів доларів

Світ
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Будівля Пентагону
Будівля Пентагону
Компанія SpaceX веде переговори про продаж обчислювальних потужностей Міністерству оборони США. Цей крок може доповнити низку масштабних інфраструктурних угод аерокосмічного та штучного інтелектуального конгломерату Ілона Маска.
Про це повідомляє Bloomberg.

Деталі угоди

Потенційна угода, вартість якої може скласти кілька мільярдів доларів, схожа на попередні контракти, які SpaceX підписала з компанією Google та стартапом Anthropic PBC. Переговори розпочалися на тлі прагнення американських військових побудувати власні центри обробки даних на території своїх об’єктів. Представники SpaceX та Пентагону наразі не надали коментарів.

Акції SpaceX

Акції SpaceX зросли одразу після історичного первинного публічного розміщення минулого місяця, проте останнім часом вони впали нижче ціни розміщення. Зокрема, в п’ятницю акції знизилися на 5.5% до 123.84 долара. Попри це падіння, аналітики Волл-стріт зберігають оптимізм, який значною мірою спирається на здатність Маска укладати великі інфраструктурні контракти та розвивати підрозділ штучного інтелекту SpaceX.
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У червні Google погодилася виплачувати SpaceX 920 млн доларів на місяць за обчислювальні потужності в межах угоди про хмарні послуги, яка розрахована до середини 2029 року. Компанія Anthropic також уклала договір про виплату SpaceX 1.25 млрд доларів на місяць для підтримки роботи свого програмного забезпечення штучного інтелекту Claude.
Хоча проєкт xAI наразі відстає у сфері кодування, компанія робить ставку на свою перевагу в інфраструктурі дата-центрів. Цей бізнес, якому виповнилося три роки, вже побудував об’єкти в Мемфісі і зараз розширює потужності в Міссісіпі.
За матеріалами:
Діло
СШАSpaceX
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