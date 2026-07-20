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Призначено нового прем’єр-міністра Британії

Світ
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Призначено нового прем’єр-міністра Британії
Призначено нового прем’єр-міністра Британії
Новий лідер британської Лейбористської партії Енді Бернем у понеділок, 20 липня, офіційно замінив Кіра Стармера на посту прем’єр-міністра Великої Британії.
Після того, як король Чарльз офіційно прийняв відставку Кіра Стармера, Бернем прибув до Букінгемського палацу та отримав від монарха доручення сформувати новий уряд.
Бернем прийняв прохання короля, повідомили у Букінгемському палаці.
Бернем, який, будучи мером Великого Манчестера, заслужив прізвисько «король Півночі», cтав сьомим прем’єр-міністром Великої Британії за останнє десятиліття.
Стармер виголосив коротку прощальну промову перед зустріччю з королем Чарльзом, у якій зазначив, що залишає посаду з усмішкою.
Очікується, що після зустрічі з королем Бернем виступить з першою промовою на посаді прем’єр-міністра, у якій він викладе шлях до «більш стабільної та відповідальної політики».
За матеріалами:
Економічна Правда
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