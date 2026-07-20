Чорногорія розглядає запровадження віз для громадян росії та білорусі — терміни Сьогодні 10:13 — Світ

Чорногорія розглядає запровадження віз для громадян росії та білорусі — терміни

Уряд Чорногорії розглядає можливість запровадження віз для громадян росії та білорусі вже з 1 жовтня.

Про це повідомляє Dan із посиланням на свої джерела.

Це рішення стане частиною поетапної гармонізації візової політики з вимогами Європейського Союзу.

Відповідно до зобов’язань перед Брюсселем, Підгориця має повністю привести свої візові правила у відповідність до законодавства ЄС до кінця 2027 року.

Згодом візовий режим можуть поширити і на громадян Туреччини, Китаю, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Бахрейну та інших країн, для яких Євросоюз вимагає оформлення віз.

В затвердженній урядом програмі реформ йдеться про те, що країна зобов’язана поступово відмовитися від угод про безвізовий режим із державами, чия візова політика не збігається з європейською.

При цьому, Чорногорія має розпочати впровадження шенгенських стандартів, включаючи збирання біометричних даних заявників.

За даними, для оформлення віз влада планує залучити міжнародного оператора VFS Global, який вже співпрацює з більшістю країн Шенгенської зони і займається прийомом документів та біометрії перед передачею їх у консульства.

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