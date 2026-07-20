0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чорногорія розглядає запровадження віз для громадян росії та білорусі — терміни

Світ
30
Чорногорія розглядає запровадження віз для громадян росії та білорусі — терміни
Чорногорія розглядає запровадження віз для громадян росії та білорусі — терміни
Уряд Чорногорії розглядає можливість запровадження віз для громадян росії та білорусі вже з 1 жовтня.
Про це повідомляє Dan із посиланням на свої джерела.
Це рішення стане частиною поетапної гармонізації візової політики з вимогами Європейського Союзу.
Відповідно до зобов’язань перед Брюсселем, Підгориця має повністю привести свої візові правила у відповідність до законодавства ЄС до кінця 2027 року.
Згодом візовий режим можуть поширити і на громадян Туреччини, Китаю, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Бахрейну та інших країн, для яких Євросоюз вимагає оформлення віз.
В затвердженній урядом програмі реформ йдеться про те, що країна зобов’язана поступово відмовитися від угод про безвізовий режим із державами, чия візова політика не збігається з європейською.
При цьому, Чорногорія має розпочати впровадження шенгенських стандартів, включаючи збирання біометричних даних заявників.
За даними, для оформлення віз влада планує залучити міжнародного оператора VFS Global, який вже співпрацює з більшістю країн Шенгенської зони і займається прийомом документів та біометрії перед передачею їх у консульства.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems