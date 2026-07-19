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Які країни витрачають найбільше на освіту (інфографіка)

Світ
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Україна посідає 57 місце у рейтингу країн, які витрачають найбільше ВВП на освіту
Україна посідає 57 місце у рейтингу країн, які витрачають найбільше ВВП на освіту, Фото: magnific
Рівень фінансування освіти є одним із показників державних пріоритетів. Однак через різні масштаби економік оцінювати країни за абсолютними сумами видатків некоректно. Тому експерти порівняли, яку частку ВВП спрямовують на освіту у 181 країні світу.
Про це пише Visual Capitalist, посилаючись на дані Інституту статистики ЮНЕСКО та Our World in Data.

Які країни витрачають на освіту найбільше

Найвищу частку ВВП на освіту спрямовують невеликі острівні держави. Лідером рейтингу є Кірибаті, де на освітню сферу виділяють 16,4% ВВП.
До першої п’ятірки також увійшли:
  • Тувалу — 12,9%;
  • Мікронезія — 11,6%;
  • Намібія — 9,1%;
  • Алжир — 9%.
Серед 40 найбільших економік світу лідирує Швеція, яка виділяє 7,3% ВВП на освіту. За нею йдуть Данія (6,4%) та Бельгія (6,3%).
Велика Британія (5,9%), Бразилія (5,6%), США (5,4%) та Південна Корея (5,4%) також входять до числа країн з найбільшими витратами.
Які країни витрачають найбільше на освіту (інфографіка)
Інфографіка: Visual Capitalist

Яке місце посідає Україна

Україна витрачає на освіту 5,14% ВВП та посідає 57-ме місце серед 181 країни.
За цим показником вона перебуває поруч із низкою європейських держав: Нідерланди витрачають 5,18% ВВП, Естонія — 5,21%, Німеччина — 5,24%, Австрія та Словенія — по 5,28%. Трохи нижчий показник має Австралія — 5,06%.

Чому деякі країни витрачають більше, ніж інші

Дослідження показує, що високий рівень добробуту країни не завжди означає великі витрати на освіту. Наприклад, Південна Африка спрямовує на освіту 6% ВВП, тоді як значно заможніші мають нижчі показники: Сінгапур — 2,2%, Ірландія — 2,9%, а Японія — 3,3%.
Експерти пояснюють, що на розмір освітніх видатків впливають демографічна ситуація, бюджетні можливості держави та політичні пріоритети.
Країни з молодшим населенням змушені будувати більше шкіл, готувати педагогів і забезпечувати навчання більшої кількості дітей, тоді як держави зі старшим населенням дедалі більше коштів спрямовують на медицину та пенсійне забезпечення.
За матеріалами:
Finance.ua
Освіта
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