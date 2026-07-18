У США будують вертипорти для аеротаксі Сьогодні 23:11 — Світ

У США будують вертипорти для аеротаксі

У США почали будувати інфраструктуру для електричних аеротаксі ще до завершення їхньої сертифікації. Вертипорти — спеціальні майданчики для зльоту та посадки — почали облаштовувати у Лос-Анджелесі та інших містах Каліфорнії.

Про це пише Еplaneai.

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Зокрема, у районі Сенчурі-Сіті в Лос-Анджелесі компанія Reuben Brothers Group переобладнала у вертипорт вертолітний майданчик на даху житлового комплексу Park Elm. Новий об’єкт рекламують, як одну з головних переваг елітних пентхаусів, вартість яких сягає 78 мільйонів доларів.

Компанія Archer Aviation отримала в оренду аеропорт Хоторн у окрузі Лос-Анджелес і планує створити мережу приблизно з 12 майданчиків для аеротаксі по всьому регіону.

Ще один масштабний проєкт, який передбачає будівництво вертипортів біля Hard Rock Stadium та інших об’єктів у районі Маямі. Його компанія реалізує у партнерстві з девелопером Стівеном Россом.

Сертифікацію очікують не раніше 2027 року

Федеральне управління цивільної авіації США розпочало програму випробувань eVTOL у березні цього року на восьми майданчиках.

«Водночас навіть за оптимістичними прогнозами повна сертифікація таких літальних апаратів очікується лише у 2027−2028 роках. До того часу вони юридично вважаються вертольотами й можуть користуватися лише чинними вертолітними маршрутами та сертифікованими майданчиками», — пише видання.

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Компанії Joby Aviation, Archer Aviation та Beta Technologies вже випробовують багатороторні електричні літальні апарати із запасом ходу близько 160 кілометрів.

Зокрема, Beta Technologies встановила понад 50 зарядних станцій для eVTOL в аеропортах США. Спочатку компанія планує використовувати свої апарати для перевезення вантажів і медичних місій, а вже потім — для пасажирських перевезень.

Хмарочос За матеріалами:

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