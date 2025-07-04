В Еміратах розпочато тестові польоти аеротаксі — Finance.ua
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В Еміратах розпочато тестові польоти аеротаксі

Технології&Авто
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В Еміратах розпочато тестові польоти аеротаксі
В Еміратах розпочато тестові польоти аеротаксі
Повітряне таксі Midnight компанії Archer Aviation розпочало тестові польоти в Абу-Дабі.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Перші тестові польоти Midnight в аеропорту Аль-Батін зосереджені на оцінці характеристик вертикального зльоту та посадки (VTOL) аеротаксі в специфічних для ОАЕ умовах, включаючи високу температуру, вологість та вплив пилу, перед його комерційним розгортанням.
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Зазначається, що компанія Archer планує розширити свою програму льотних випробувань для Midnight у регіоні, збираючи додаткові дані для підтримки своїх планів сертифікації та комерціалізації як в ОАЕ, так і на інших ключових ринках.
В Еміратах розпочато тестові польоти аеротаксі
«Наші перші випробувальні польоти в ОАЕ є важливою віхою в нашій підготовці до комерційного розгортання в Абу-Дабі. Випробування наших аеротаксі у реальних експлуатаційних умовах посеред літа надають нам дані, необхідні для просування наших комерційних та сертифікаційних зусиль як в ОАЕ, так і в США», — сказав генеральний директор і засновник Archer Aviation Адам Гольдштейн.
За матеріалами:
ua.news
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