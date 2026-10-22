Сезон 2026 року покупці зимових шин зустрічають із вищими цінами: як нові, так і вживані шини за рік подорожчали приблизно на 12−17%.

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При цьому ринок залишається переважно орієнтованим на вживані пропозиції, а найпоширенішими залишаються популярні масові розміри 205/55 R16 та 205/60 R16 при цьому різниця у вартості між брендами при цьому залишається суттєвою — особливо серед нових шин.

Напередодні активного періоду OLX Запчастини проаналізували, як за рік змінилися вартість і пропозиція зимових шин, які бренди представлені цьогоріч та які розміри найчастіше зустрічаються в оголошеннях.

Зимові шини стали дорожчими

Залежно від того, йдеться про одну шину чи пару, нові та вживані варіанти за рік додали у вартості приблизно 12−17%.

Попри зростання витрат, українці не поспішають відмовлятися від автомобілів: за результатами опитування OLX — 46% протягом останнього року користувалися авто так само часто, як і раніше, і лише 9% почали частіше обирати громадський транспорт. Натомість водії шукають інші способи економити: 29% обирають пальне за нижчою ціною, а 26% об’єднують кілька справ в одну поїздку або ретельніше планують маршрути. Заощадити можна і на підготовці авто до зими, однак не за рахунок безпеки: на онлайн-платформах можна порівняти нові та вживані шини провідних виробників і знайти варіант у межах свого бюджету.

Скільки коштують зимові шини у 2026 році

Медіанна вартість пари нових зимових шин у вересні 2026 року становила 7 000 грн — на 17% більше, ніж роком раніше. Вживаний варіант коштує майже вдвічі дешевше: медіанна ціна пари становить 3 600 грн, що на 16% більше, ніж у вересні 2025 року.

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Тобто, навіть без переходу в преміальний сегмент, підготовка авто до зимового сезону цього року потребує більшого бюджету. При цьому темпи подорожчання суттєво відрізняються залежно від бренду.

Серед вживаних шин найбільше за рік зросла медіанна вартість

Yokohama — на 33%

Toyo — на 30%.

Подорожчання бренду шин Barum відбулося на 5%, Fulda — на 10%.

Ще більший розрив у динаміці цін бачимо серед нових шин

Continental подорожчав на 65% — до 6 600 грн за одну шину,

Goodyear — на 47%,

Michelin — на 43%.

Натомість медіанна вартість бренду Nexen за рік майже не змінилася.

Якщо ж дивитися на актуальні ціни серед вживаних шин, одними з найдорожчих серед проаналізованих брендів є:

Michelin — 2 600 грн медіанна вартість за одну шину,

Continental і Pirelli — по 2 500 грн,

Yokohama — 2 400 грн.

Goodyear — 2 250 грн,

Bridgestone — 2 200 грн,

Hankook — 2 000 грн

Nokian — 1 950 грн.

Доступніші варіанти

Barum із медіанною ціною 1 550 грн

Premiorri — 1 250 грн за одну шину.

Як змінилася пропозиція зимових шин за рік

Близько 92% активних оголошень про продаж зимових шин на OLX припадає саме на вживані варіанти. За даними дослідження OLX, водії все частіше звертають увагу на вживані шини. Так, 18% опитаних, які вже купили або планують купувати шини, обирають вживані, а ще 16% розглядають як нові, так і вживані.

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Вживані шини дають змогу заощадити, однак під час вибору важливо орієнтуватися не лише на ціну, а й на їхній фактичний стан. За словами автоексперта та власника компанії «20 Дюймів» Максима Дембрівського, насамперед варто перевірити:

Залишок протектора. Для зимових шин експерт радить орієнтуватися на глибину протектора понад 4 мм.

Вік шини за DOT-кодом. Останні чотири цифри показують тиждень і рік виробництва, наприклад, 3022 — це 30-й тиждень 2022 року. З віком шини зростає ризик деградації матеріалів, а окремі виробники рекомендують заміну приблизно через 6−10 років незалежно від залишку протектора.

Оцінити боковини і протектор. Критичні сигнали — глибокі порізи, тріщини, здуття, пошкодження до ниток або корду.

Подивитися, чи немає нерівномірного зносу. Якщо одна частина протектора стерта значно сильніше за іншу, це може свідчити про проблеми з геометрією, тиском або попередньою інтенсивною експлуатацією шини.

Не робити висновок лише за M+S. Це маркування саме по собі не дорівнює повноцінній зимовій шині; для зимових умов варто дивитися на відповідне зимове маркування, зокрема, символ сніжинки вгорі.

Перевірити, чи відповідає розмір шин конкретному авто. Експерт радить звіряти типорозмір з інструкцією до автомобіля або заводською інформаційною наліпкою на кузові.

Які розміри найчастіше зустрічаються та скільки коштують

Найбільший вибір серед пар вживаних зимових шин у вересні 2026 року був у розмірі 205/55 R16 — 1 857 оголошень. Далі за кількістю пропозицій йдуть 205/60 R16 — 1 250, 195/65 R15 — 1 015, 225/55 R17 — 719 та 215/60 R16 — 691 оголошення.

При цьому найбільш поширені розміри також подорожчали: медіанна вартість пари 205/55 R16 становить 2 700 грн, що на 13% більше, ніж роком раніше. Пара 215/55 R17 коштує медіанно 3 850 грн — на 17% більше, ніж у вересні 2025 року.

Раніше ми писали , скільки сплатили до бюджету власники елітних авто. За дев’ять місяців 2026 року власники елітних автомобілів перерахували до місцевих бюджетів 260,5 млн грн транспортного податку.