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Які авто вигідніше везти із США (інфографіка)

Технології&Авто
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Які авто вигідніше везти із США (інфографіка)
Які авто вигідніше везти із США (інфографіка)
Оптовий ринок уживаних авто у США у вересні знизився, але всередині нього сформувалися два різні тренди: автомобілі без електропривода дешевшали, тоді як електромобілі, навпаки, додали в ціні.
Для українського імпортера це означає, що орієнтуватися лише на загальний індекс Manheim уже недостатньо, адже реальна можливість для закупівлі залежить від конкретного сегмента, моделі та повної собівартості автомобіля після доставки й відновлення.
У вересні 2026 року загальний індекс Manheim знизився на 1,1% за місяць і на 0,6% у річному вимірі, але за середнім показником ховаються суттєво різні тенденції. Автомобілі без електропривода подешевшали на 1,7% за місяць і на 1,6% за рік, тоді як електромобілі подорожчали на 0,6% за місяць і на 4,3% у річному порівнянні.
Які авто вигідніше везти із США (інфографіка)
Для бізнесу така різниця важливіша за сам рух загального індексу, тому що умовна «Америка стала дешевшою» зовсім не означає, що дешевшими стали всі категорії автомобілів.

США залишаються одним із ключових джерел імпорту для України

Від початку січня до кінця серпня 2026 року в Україні вперше зареєстрували 158 584 вживані легковики, ввезені з-за кордону. Із них 46 132 автомобілі були виготовлені у Північній Америці, що відповідає 29,1% усього імпорту.
Безпосередньо на США припало 31 715 автомобілів, на Мексику — 11 453, на Канаду — ще 2 964.
Тому зміни на американському ринку для України мають значення не лише як зовнішня статистика. Вони впливають на сегменти, які вже добре представлені на нашому вторинному ринку, від масових кросоверів до електромобілів і преміальних моделей.
Які авто вигідніше везти із США (інфографіка)
Серед автомобілів північноамериканського виробництва найбільше перших реєстрацій отримав Volkswagen Tiguan — 3 819 авто. Далі йшли Ford Kuga/Escape з 3 356 реєстраціями та Tesla Model Y з 2 395.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
Авто
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