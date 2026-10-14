Meta запустила Muse Wonder і Muse Wonder Full для програмування та роботи з документами

Meta представила дві нові моделі штучного інтелекту — Muse Wonder і Muse Wonder Full

Компанія Meta представила дві нові моделі штучного інтелекту — Muse Wonder і Muse Wonder Full. Вони призначені для виконання складних особистих і професійних завдань, зокрема програмування, аналізу документів та автоматизації робочих процесів.

Про це йдеться в релізі компанії.

Muse Wonder уже доступна через Meta Model API та інструмент Muse Code, а Muse Wonder Full — для передплатників Muse Code. Згодом Muse Wonder інтегрують у сервіс Muse, спочатку для користувачів із передплатою.

Як працює пам’ять нових моделей

Однією з головних особливостей моделей стала технологія Active Memory — активна памʼять, яка дозволяє зберігати важливу інформацію про користувача між розмовами та знаходити її, коли вона потрібна для виконання нового завдання.

Інша функція, Active Focus, допомагає ШІ тривалий час працювати над складною метою, шукати альтернативні рішення, долати перешкоди й адаптуватися до нової інформації. За потреби модель може ставити уточнювальні запитання та запитувати підтвердження перед важливими діями.

Програмування, аналіз документів і автоматизація

Meta зазначає, що Muse Wonder і Muse Wonder Full можуть працювати із завданнями у сферах права, фінансів та охорони здоров’я, аналізувати документи й допомагати з розробкою програмного забезпечення.

Зокрема, моделі здатні працювати з великими програмними проєктами, враховувати вимоги, змінювати код, тестувати його та виправляти помилки. Серед продемонстрованих можливостей — створення інтерактивної 3D-гри та планування пробіжки з урахуванням особистих уподобань користувача.

Ефективність моделей

За результатами власних тестувань Meta, нові моделі демонструють високі показники в завданнях на довготривалу памʼять, програмування та автоматизацію бізнес-процесів.