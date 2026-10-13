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Google представила Fitbit Edge за $179: характеристики та функції

Технології&Авто
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Google представила новий фітнес-трекер Fitbit Edge
Google представила новий фітнес-трекер Fitbit Edge
Google представила новий фітнес-трекер Fitbit Edge. Пристрій коштує $179 і вже доступний для передзамовлення на сайті компанії. Постачання покупцям розпочнеться 27 жовтня 2026 року.

Дисплей, акумулятор і дизайн Fitbit Edge

Трекер отримав 1,34-дюймовий заокруглений дисплей, який має на 46% більшу площу огляду порівняно з попередніми поколіннями Fitbit, а також перероблені фізичні кнопки з тактильним зворотним зв’язком.
Крім того, Edge має товщину 11,5 мм і корпус вагою 17,7 грама. Він працює на базі чипа Ambiq AP5 MCU і має акумулятор ємністю 65 мА·год, що забезпечить до 7 днів роботи на одному заряді.
Трекер отримав 1,34-дюймовий заокруглений дисплей
Трекер отримав 1,34-дюймовий заокруглений дисплей

Функції

Новинка отримала інтерфейс, представлений у Pixel Watch 5, з основною статистикою на головному екрані: кількістю кроків, прогнозом погоди та швидким доступом до тренувань.
Гнучкі плитки відображають дані Google Health, зокрема інформацію про сон, менструальний цикл і частоту серцевих скорочень.
Fitbit Edge об’єднує спортивні функції в одному інтерфейсі
Fitbit Edge об’єднує спортивні функції в одному інтерфейсі
Для щоденного використання трекер має й низку інших функцій, як-от Google Карти, елементи керування медіа, сповіщення про дзвінки і повідомлення, а також чималу бібліотеку налаштовуваних циферблатів та багато опцій змінних ремінців.
Fitbit Edge об’єднує спортивні функції в одному інтерфейсі та підтримує понад 50 режимів тренувань із підказками в реальному часі.
Завдяки оновленому чипу GPS трекер визначає місцезнаходження до 40% точніше. Він також має алюмінієвий корпус із нанопокриттям і альтиметр для вимірювання висоти. Пристрій автоматично відстежує фізичну активність і може розпізнавати та класифікувати до 100 видів тренувань.
Fitbit Edge відстежуватиме зміни у здоров’ї та самопочутті користувачів у фоновому режимі. Трекер збиратиме дані про тенденції артеріального тиску, інсулінорезистентності та сповіщатиме про високий чи низький пульс. Додаток ЕКГ дозволить у будь-який час оцінити свій серцевий ритм, а спеціальний датчик температури шкіри відстежуватиме нічні коливання разом з аналізом стадії сну та показниками HRV.

Кольори, ремінці та спеціальна версія

Fitbit Edge доступний у чотирьох кольорах: Obsidian, Fog, Olive та Canyon.
Для трекера також передбачені змінні ремінці, зокрема дихаючі моделі для спорту та металеві варіанти.
Окремо Google пропонує версію Stephen Curry Special Edition, створену у фірмових кольорах баскетболіста Стефена Каррі. Вона коштує $219.
За матеріалами:
mezha.media
ТехнологіїТехнікаGoogle
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