Google представила Fitbit Edge за $179: характеристики та функції

Google представила новий фітнес-трекер Fitbit Edge. Пристрій коштує $179 і вже доступний для передзамовлення на сайті компанії. Постачання покупцям розпочнеться 27 жовтня 2026 року.

Дисплей, акумулятор і дизайн Fitbit Edge

Трекер отримав 1,34-дюймовий заокруглений дисплей, який має на 46% більшу площу огляду порівняно з попередніми поколіннями Fitbit, а також перероблені фізичні кнопки з тактильним зворотним зв’язком.

Крім того, Edge має товщину 11,5 мм і корпус вагою 17,7 грама. Він працює на базі чипа Ambiq AP5 MCU і має акумулятор ємністю 65 мА·год, що забезпечить до 7 днів роботи на одному заряді.

Трекер отримав 1,34-дюймовий заокруглений дисплей

Функції

Новинка отримала інтерфейс, представлений у Pixel Watch 5, з основною статистикою на головному екрані: кількістю кроків, прогнозом погоди та швидким доступом до тренувань.

Гнучкі плитки відображають дані Google Health, зокрема інформацію про сон, менструальний цикл і частоту серцевих скорочень.

Fitbit Edge об’єднує спортивні функції в одному інтерфейсі

Для щоденного використання трекер має й низку інших функцій, як-от Google Карти, елементи керування медіа, сповіщення про дзвінки і повідомлення, а також чималу бібліотеку налаштовуваних циферблатів та багато опцій змінних ремінців.

Fitbit Edge об’єднує спортивні функції в одному інтерфейсі та підтримує понад 50 режимів тренувань із підказками в реальному часі.

Завдяки оновленому чипу GPS трекер визначає місцезнаходження до 40% точніше. Він також має алюмінієвий корпус із нанопокриттям і альтиметр для вимірювання висоти. Пристрій автоматично відстежує фізичну активність і може розпізнавати та класифікувати до 100 видів тренувань.

Fitbit Edge відстежуватиме зміни у здоров’ї та самопочутті користувачів у фоновому режимі. Трекер збиратиме дані про тенденції артеріального тиску, інсулінорезистентності та сповіщатиме про високий чи низький пульс. Додаток ЕКГ дозволить у будь-який час оцінити свій серцевий ритм, а спеціальний датчик температури шкіри відстежуватиме нічні коливання разом з аналізом стадії сну та показниками HRV.

Кольори, ремінці та спеціальна версія

Fitbit Edge доступний у чотирьох кольорах: Obsidian, Fog, Olive та Canyon.

Для трекера також передбачені змінні ремінці, зокрема дихаючі моделі для спорту та металеві варіанти.