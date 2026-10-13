Половина керівників у Британії назвали ШІ чинником зростання продуктивності

Половина керівників британських компаній назвали штучний інтелект одним із трьох найбільших чинників підвищення продуктивності їхнього бізнесу за останній рік. Водночас лише 14% із них мають повну видимість витрат на ШІ в реальному часі.

Про це повідомляє TechRadar із посиланням на дослідження EY.

Проблема з оцінкою віддачі

За даними дослідження, 32% британських керівників не можуть належно оцінити рентабельність інвестицій у штучний інтелект. Це ускладнює визначення того, чи перетворюється вплив технології на фінансову цінність для компаній.

ШІ випередив традиційні способи підвищення ефективності: 40% респондентів віднесли до головних чинників перероблення та спрощення бізнес-процесів, а 38% — підвищення кваліфікації працівників.

Керівна партнерка EY у Великій Британії та Ірландії Сільвія Ріндоне заявила, що бізнес прагне чітких доказів того, що такі інвестиції забезпечують вищу продуктивність і вимірювану ділову цінність.

Застарілі системи та нестача навичок

Перешкодами для ширшого застосування ШІ залишаються застарілі системи та організаційна складність. Їх назвали суттєвими бар’єрами відповідно 34% і 29% керівників.

Також бізнес непокоїть дефіцит навичок: 74% керівників у Британії очікують, що протягом наступних трьох років ця проблема посилиться.