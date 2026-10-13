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Половина керівників у Британії назвали ШІ чинником зростання продуктивності

Технології&Авто
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ШІ випередив традиційні способи підвищення ефективності
ШІ випередив традиційні способи підвищення ефективності
Половина керівників британських компаній назвали штучний інтелект одним із трьох найбільших чинників підвищення продуктивності їхнього бізнесу за останній рік. Водночас лише 14% із них мають повну видимість витрат на ШІ в реальному часі.
Про це повідомляє TechRadar із посиланням на дослідження EY.

Проблема з оцінкою віддачі

За даними дослідження, 32% британських керівників не можуть належно оцінити рентабельність інвестицій у штучний інтелект. Це ускладнює визначення того, чи перетворюється вплив технології на фінансову цінність для компаній.
ШІ випередив традиційні способи підвищення ефективності: 40% респондентів віднесли до головних чинників перероблення та спрощення бізнес-процесів, а 38% — підвищення кваліфікації працівників.
Керівна партнерка EY у Великій Британії та Ірландії Сільвія Ріндоне заявила, що бізнес прагне чітких доказів того, що такі інвестиції забезпечують вищу продуктивність і вимірювану ділову цінність.

Застарілі системи та нестача навичок

Перешкодами для ширшого застосування ШІ залишаються застарілі системи та організаційна складність. Їх назвали суттєвими бар’єрами відповідно 34% і 29% керівників.
Також бізнес непокоїть дефіцит навичок: 74% керівників у Британії очікують, що протягом наступних трьох років ця проблема посилиться.
Керівник напряму ШІ та даних EY у Великій Британії та Ірландії Метью Рінгельгайм зазначив, що реалізація цінності від ШІ залежить від ретельного аналізу, чітких стратегічних рішень і дисциплінованого виконання.
За матеріалами:
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