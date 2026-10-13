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Які нові автомобілі найчастіше пропонували у вересні

Технології&Авто
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Медіанна заявлена ціна оголошень, які залишалися активними наприкінці серпня, але вибули до кінця вересня, становила $36 417.
Медіанна заявлена ціна оголошень, які залишалися активними наприкінці серпня, але вибули до кінця вересня, становила $36 417.
Наприкінці вересня 2026 року на Auto. ria було на 13% менше оголошень про продаж нових легкових автомобілів, ніж місяцем раніше. Водночас медіанна заявлена ціна зросла на 5,3% до $38 591.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
Зазначається, що така динаміка свідчить не обов’язково про загальне подорожчання машин, а й про зміну структури пропозиції: дешевших позицій стало менше, тоді як нові оголошення частіше стосувалися дорожчих автомобілів.
Станом на 30 вересня на онлайн-майданчику було 7 409 активних оголошень про продаж нових легковиків проти 8 514 наприкінці серпня.
Сукупна заявлена вартість автомобілів у пропозиції за місяць зменшилася з $455,02 млн до $395,25 млн, або на 13,1%. Це майже відповідає скороченню кількості оголошень. Водночас медіанна ціна зросла з $36 655 до $38 591.

За місяць оновилася значна частина пропозиції

Із 8 514 оголошень, активних наприкінці серпня, до кінця вересня в пропозиції залишилися 5 223. Ще 3 291 позиція вибула, натомість з’явилися 2 186 нових оголошень, які залишалися активними на кінець місяця.
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«Тому скорочення загальної кількості пропозицій не означає, що ринок нових авто „завмер“. Навпаки, всередині нього відбулася досить активна ротація, просто обсяг нових надходжень виявився меншим за кількість позицій, які залишили онлайн-пропозицію», — зазначають експерти.

Чому медіанна ціна зросла

Причини підвищення медіанної ціни помітні під час порівняння автомобілів, які вибули з пропозиції, та нових надходжень.
Медіанна заявлена ціна оголошень, які залишалися активними наприкінці серпня, але вибули до кінця вересня, становила $36 417. Для автомобілів, які з’явилися у вересні та залишалися активними наприкінці місяця, медіана була вже $41 770, тобто приблизно на 14,7% вищою. Саме ця різниця і змістила загальну медіану вгору.
Отже, нові надходження мали дорожчу структуру, ніж пропозиція, яка вибула. Це вплинуло на загальну медіанну ціну, яка за місяць зросла на 5,3%.
Тому цей показник не варто трактувати як однакове подорожчання всіх нових автомобілів. Для точнішої оцінки ринку потрібно враховувати конкретні моделі, цінові сегменти та зміну складу пропозиції.

Які моделі найчастіше пропонували у вересні

Наприкінці вересня найбільше активних оголошень серед нових легковиків мав BYD Sea Lion 06 — 203 позиції з медіанною ціною $33 900.
Які моделі формували онлайн-вітрину
Які моделі формували онлайн-вітрину, eauto.org.ua
Далі йшли Skoda Kodiaq зі 172 оголошеннями, Hyundai Tucson зі 154, Renault Duster зі 146, Volkswagen Touareg зі 144 та Volkswagen Tiguan зі 141.
Особливо помітно оновився Volkswagen Touareg: із 144 оголошень, активних наприкінці вересня, 82 з’явилися протягом самого місяця.
Бензинові авто становили 33,8% активної пропозиції, а дизельні — 26,7%. Частка електромобілів дорівнювала 14,6%, звичайних гібридів — 13,7%, м’яких гібридів — 6,7%, плагін-гібридів — 3,7%, а електромобілів зі збільшувачем запасу ходу — 0,8%.
Медіанна ціна також суттєво різнилася: $31 249 для бензинових авто, $48 501 для дизельних, $47 014 для електромобілів і $44 106 для звичайних гібридів. Тому навіть невелика зміна часток силових установок або моделей здатна змінити загальну медіану.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
АвтоАвторинок України
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