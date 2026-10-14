Світові постачання смартфонів впали на 20% через дефіцит пам’яті

Дефіцит пам’яті потягнув ринок смартфонів униз майже вдвічі сильніше, ніж у другому кварталі, коли постачання скоротилися на 11%. За попередніми оцінками, у липні-вересні світові постачання впали на 20% у річному вимірі.

Про це повідомляє Counterpoint Research.

Для третього кварталу це найнижчий результат із 2012 року. Аналітики називають його другим поспіль кварталом, який повною мірою відчув кризу пам’яті.

Причина не змінилася: виробники пам’яті віддають пріоритет чипам для дата-центрів зі ШІ, а виробники смартфонів змушені перекладати подорожчання компонентів на покупців. Саме це Counterpoint пояснювала ще за підсумками першого кварталу, попередивши, що дефіцит може тривати до кінця 2027 року.

Apple збільшила частку ринку попри загальне падіння

Падіння виявилося нерівномірним. Apple вперше для третього кварталу перетнула межу 20% ринку: 22% проти 18% торік. Оскільки частка зросла, коли весь ринок скоротився на 20%, постачання iPhone впали помітно менше. Проте вони все ж зменшилися, насамперед через відсутність базового iPhone 18: у перший місяць продажів канали отримали менше пристроїв, ніж торік, коли вийшла повна лінійка iPhone 17.

Водночас iPhone 18 Pro стартували сильніше за попередників, особливо в Китаї та Індії.

Apple також підвищила ціни, але лише в останні тижні кварталу.

Samsung зберегла лідерство

Лідером лишилася Samsung із часткою 23%. Counterpoint пов’язує це з сильнішою за конкурентів позицією із забезпечення поставок і високим початковим попитом на складану серію Galaxy Fold8.

Xiaomi (10%), OPPO (9%) і vivo (8%) натомість втратили частки порівняно з третім кварталом 2025 року. У другому кварталі Counterpoint пояснювала падіння цих брендів тим, що вони найпопулярніші на ринках, найчутливіших до ціни.

Чому ринок смартфонів може продовжити падіння

Найближчим часом ситуація навряд чи покращиться.

За оцінкою аналітиків, виробники дедалі частіше віддають перевагу прибутковості над обсягами через дорогі компоненти й слабшу купівельну спроможність.