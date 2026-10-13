0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Студенти розробили велосипед, якому не потрібна людина за кермом (відео)

Технології&Авто
218
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Студенти розробили велосипед, якому не потрібна людина за кермом (відео)
Студенти розробили велосипед, якому не потрібна людина за кермом (відео)
Група студентів зі Швейцарської вищої технічної школи Цюриха розробила велосипед, якому не потрібна людина за кермом. Він сам пересувається вулицями, об’їжджає перешкоди та вчасно гальмує, пише PiataAuto.md.
Здавалося б, навіщо такий винахід, якщо велосипед і так ідеальний: корисний для здоров’я, не забруднює повітря й допомагає розвантажити міські дороги. Однак, як пояснюєтьсяі, студенти й не збиралися замінити велосипедиста. Свою технологію вони створювали насамперед для прокатних сервісів, де велосипеди беруть через застосунок.
Проблема таких сервісів, як зазначає видання, проста. Людина доїжджає куди їй треба і залишає велосипед там. Але це місце не завжди популярне серед інших клієнтів, тож транспорт може довго стояти без діла. Тоді компанії доводиться відправляти працівників, щоб ті вручну перегнали його в людне місце.
Розумний велосипед, за задумом розробників, вирішує це сам: він повертається туди, де на нього більший попит. А той, хто перебуває у віддаленому районі, зможе викликати велосипед до себе, і той приїде без супроводу.
За словами студентів, саме ці перебої з логістикою найбільше заважають прокатним компаніям працювати стабільно й прибутково. Їхня розробка, як запевняють автори, повністю прибрала б цю проблему, а заодно розширила б зону покриття сервісу й допомогла б залучити більше клієнтів.
Як можна побачити з відео, спереду на велосипеді встановлені камери та датчики. Отримані дані обробляє бортовий комп’ютер, приблизно так, як це роблять сучасні автомобілі з автопілотом. Система розпізнає предмети й перешкоди, визначає, куди рухатися, і за потреби оминає завади.
Комп’ютер, як уточнюється, сам повертає кермо і натискає на гальма, а рухатися велосипеду допомагає електромотор, як на звичайних електровелосипедах. Щоб не впасти, конструкцію доповнили двома бічними колесами, схожими на ті, що ставлять на дитячі велосипеди для новачків.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems