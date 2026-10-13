Студенти розробили велосипед, якому не потрібна людина за кермом (відео)

Група студентів зі Швейцарської вищої технічної школи Цюриха розробила велосипед, якому не потрібна людина за кермом. Він сам пересувається вулицями, об’їжджає перешкоди та вчасно гальмує, пише PiataAuto.md.

Здавалося б, навіщо такий винахід, якщо велосипед і так ідеальний: корисний для здоров’я, не забруднює повітря й допомагає розвантажити міські дороги. Однак, як пояснюєтьсяі, студенти й не збиралися замінити велосипедиста. Свою технологію вони створювали насамперед для прокатних сервісів, де велосипеди беруть через застосунок.

Проблема таких сервісів, як зазначає видання, проста. Людина доїжджає куди їй треба і залишає велосипед там. Але це місце не завжди популярне серед інших клієнтів, тож транспорт може довго стояти без діла. Тоді компанії доводиться відправляти працівників, щоб ті вручну перегнали його в людне місце.

Розумний велосипед, за задумом розробників, вирішує це сам: він повертається туди, де на нього більший попит. А той, хто перебуває у віддаленому районі, зможе викликати велосипед до себе, і той приїде без супроводу.

За словами студентів, саме ці перебої з логістикою найбільше заважають прокатним компаніям працювати стабільно й прибутково. Їхня розробка, як запевняють автори, повністю прибрала б цю проблему, а заодно розширила б зону покриття сервісу й допомогла б залучити більше клієнтів.

Як можна побачити з відео, спереду на велосипеді встановлені камери та датчики. Отримані дані обробляє бортовий комп’ютер, приблизно так, як це роблять сучасні автомобілі з автопілотом. Система розпізнає предмети й перешкоди, визначає, куди рухатися, і за потреби оминає завади.