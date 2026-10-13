ШІ стає дешевшим, але потребує більше ресурсів: чому зростатиме попит на обчислення

Штучний інтелект дешевшає, але його розвиток може створити ще більший попит на обчислювальні ресурси. Причина — поширення автономних ШІ-агентів, які здатні самостійно виконувати завдання протягом тривалого часу та використовувати значно більше обчислень, ніж звичайні чатботи.

Про це розповів керівник дослідницького підрозділу Grayscale Зак Пандл. За його оцінкою, зростання використання ШІ може випередити підвищення ефективності моделей і посилити попит на фізичну інфраструктуру для їхньої роботи.

Чому ШІ-агенти споживають більше токенів

Конкуренція з боку дешевших моделей із відкритими вагами знижує вартість токенів — одиниць тексту, які штучний інтелект обробляє та генерує. Наприклад, за даними Anthropic, її нова модель Sonnet коштує до 30% дешевше за виконання одного завдання.

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Водночас автономні ШІ-агенти можуть працювати над цілями користувача цілодобово. На відміну від чатботів, які переважно відповідають на окремі запитання, агенти виконують цілі послідовності дій: аналізують дані, опрацьовують документи та готують результати.

За оцінкою Grayscale, залежно від завдання такі процеси можуть потребувати у 5−50 разів більше токенів, ніж звичайна взаємодія з чатботом.

Цю тенденцію підтверджують дані OpenAI, OpenRouter і Similarweb, наведені в аналітичному матеріалі криптопідрозділу Andreessen Horowitz — a16z. Згідно з ними, ШІ-агенти використовують майже вп’ятеро більше токенів, ніж люди, а обсяги їхнього споживання з лютого 2026 року зросли приблизно у 14 разів.

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Найактивніші компанії генерують у понад вісім разів більше токенів, ніж типові підприємства. Поширення агентів також збільшує потребу в пам’яті та впливає на використання традиційних інструментів автоматизації.

Як це вплине на попит на інфраструктуру

За прогнозом Goldman Sachs, на який посилається Пандл, до 2030 року споживання токенів може зрости у 24 рази. Одним із ключових чинників цього зростання стане поширення автономних ШІ-агентів.

Навіть якщо моделі ставатимуть ефективнішими й потребуватимуть менше ресурсів для виконання окремих завдань, загальний попит на обчислення може збільшуватися. Це станеться, якщо використання ШІ зростатиме швидше, ніж підвищуватиметься ефективність технологій.

Робота цифрових сервісів залежить від фізичної інфраструктури — електроенергії, дата-центрів і графічних процесорів (GPU). Їхнє постачання та розширення потужностей потребують часу, тому швидке зростання попиту може посилити конкуренцію за доступні ресурси.

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Як приклад Пандл навів компанію CoreWeave, яка повідомила про укладення нових контрактів на обчислювальні потужності за вищими цінами.