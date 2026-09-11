Чи є на ринку бульбашка ШІ: Bank of America оцінив ризики Сьогодні 04:20 — Фондовий ринок Bank of America не бачить ознак бульбашки на ринку ШІ у США

Акції компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, поки не виглядають як бульбашка, яка ось-ось лусне. У Bank of America вважають, що навіть зростання прибутковості американських облігацій ще не досягло рівня, який міг би серйозно вдарити по таких акціях.

Як повідомляє MarketWatch , аналітики банку також не бачать ознак того, що нинішній ажіотаж навколо ШІ вже переріс у небезпечне перегрівання ринку.

Прибутки ШІ-компаній зростають швидше за ціни акцій

У Bank of America зазначають, що прибутки компаній сектору штучного інтелекту зараз зростають швидше, ніж ціни їхніх акцій. Через це співвідношення вартості акцій до прибутку знижується, навіть попри високий інтерес інвесторів до технологій ШІ.

Для оцінки ситуації аналітики використовують власний індикатор ризику бульбашки. Він враховує дохідність активу, його волатильність, динаміку руху ціни та вразливість.

За цим показником у Bank of America відносно спокійно оцінюють ситуацію на американському фондовому ринку. Аналітики також очікують, що після можливих корекцій акції можуть досить швидко відновлюватися.

Чим нинішній ринок відрізняється від бульбашки доткомів

У Bank of America порівняли нинішню ситуацію з кінцем 1990-х років. Тоді прибутковість довгострокових облігацій США зросла більш ніж на 200 базисних пунктів, а Федеральна резервна система підвищила ставки більш ніж на 100 базисних пунктів. Попри це, Nasdaq продовжував зростати.

Однак під час бульбашки доткомів ціни акцій значно відірвалися від реальних фінансових показників компаній. На думку Bank of America, у 2026 році такого розриву поки немає.

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Максимальне падіння вартості 30-річних облігацій США цього року становило 7%, тоді як у 2022 році воно сягало 25%. Водночас процентні платежі США зараз оцінюються приблизно у 4,1% ВВП проти майже 5% наприкінці 1990-х.

У банку припускають, що поширення штучного інтелекту та очікуване зростання продуктивності можуть допомогти економіці витримувати вищі витрати на обслуговування боргу.

Інвестори поки не демонструють сильного занепокоєння

За оцінкою Бенджаміна Боулера, ринки волатильності поки не показують значного занепокоєння через зростання прибутковості облігацій. Глобальний індекс фінансового стресу Bank of America, який враховує від 20 до 40 показників ринкової тривоги у п’яти класах активів, наразі також не зафіксував помітної реакції.

Водночас аналітики попереджають про можливе посилення волатильності ставок після майбутніх засідань ФРС. Це може статися, якщо очікуване ринками посилення монетарної політики не відбудеться.