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Верховний Суд захистив джерело фінансування добудови житла для 11 тисяч інвесторів «Аркади»

Фондовий ринок
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Верховний Суд захистив джерело фінансування добудови житла для 11 тисяч інвесторів «Аркади»
Верховний Суд захистив джерело фінансування добудови житла для 11 тисяч інвесторів «Аркади»
Рішення Верховного Суду від 3 вересня 2026 року про поновлення на 15 років договору оренди ділянки площею 21,9 га на Осокорках-Центральних знімає правову невизначеність довкола одного з майданчиків, за рахунок яких фінансується добудова об’єктів збанкрутілого банку «Аркада».
Як пише «Апостроф», банк «Аркада» був одним із найбільших операторів житлового будівництва в Києві та фінансував зведення житлових комплексів «Еврика» і «Патріотика» на Осокорках. Після визнання банку неплатоспроможним будівництво зупинилося, а без квартир залишилися близько 11 тисяч інвесторів, більшість із яких сплатили за житло повністю.
Вихід із ситуації закріпив Меморандум від 7 квітня 2021 року, підписаний за участі держави, київської міської влади та забудовника. Його механізм полягає в тому, що визначені земельні масиви на Осокорках загальною площею 176 га стають джерелом фінансування: кошти від їх освоєння спрямовуються на завершення зупинених будинків. Спірна ділянка є частиною цього масиву.
Будівельні роботи відновилися у вересні 2021 року після залучення до проєкту компанії Stolitsa Group. Відтоді введено в експлуатацію 9 будинків у ЖК «Еврика» та «Патріотика», інвесторам передано 3225 квартир, а також зведено новий дитячий садок на 110 місць.
Правова визначеність щодо оренди дозволяє планувати фінансовий графік для наступних черг будівництва.
За матеріалами:
УНІАН
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