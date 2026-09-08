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Виховуєте дитину самостійно? Ось на які соціальні виплати та пільги ви можете розраховувати

Особисті фінанси
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Одинокі батьки мають право на низку допомог та виплат
Одинокі батьки мають право на низку допомог та виплат
В Україні батьки, які самостійно виховують дітей, мають право претендувати на низку державних виплат, податкових і трудових пільг, а також житлову підтримку.
Водночас чи знали ви, наприклад, що сам факт розлучення не означає автоматичного набуття статусу одинокої матері чи батька, а право на окремі види допомоги залежить від конкретних юридичних критеріїв?
При цьому, щоб оформити допомогу, варто визначити, на яку саме програму має право сім’я, підготувати необхідні документи та подати заяву. Для більшості соціальних виплат і субсидій ви маєте звернутися до Пенсійного фонду України, зокрема через ЦНАП або онлайн. А от податкову соціальну пільгу оформлюють безпосередньо у роботодавця.
👉🏻 Детальніше про всі ці аспекти та суми, на які ви можете претендувати, ми розписали в окремій статті за цим посиланням.
Матеріал створено у рамках спецпроєкту «Фінансова опора», в межах співпраці Finance.ua з Інститутом масової інформації та за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
Читайте, та поширюйте серед родичів, друзів, знайомих. Цей текст допоможе одиноким батькам отримати більше такої потрібної у наші непрості часи допомоги. Додатково, у межах спецпроєкту «Фінансова опора», ми пишемо про можливості та рішення для соціально вразливих груп. Зокрема, вже опубліковано тексти про типи фінансової допомоги для ВПО, пільги та виплати для пенсіонерів, актуальні види підтримки українців за кордоном тощо.
Переходьте за цим посиланням, та знайдіть актуальну тему для вас. Кожна публікація допомагає дізнатися про наявні можливості та покроково пояснює, як використовувати доступні державні програми й інші інструменти соціальної підтримки.
За матеріалами:
Finance.ua
Соціальна допомогаВиплатиФінансова допомога
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