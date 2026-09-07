Чому порожніють полиці магазинів (думки експертів) Сьогодні 20:20 — Особисті фінанси

Чому порожніють полиці магазинів (думки експертів)

З початку серпня ворог почав системно знищувати розподільчі центри та склади українських торговельних мереж.

Першими постраждали логістичні хаби «Новуса» та «Фоззі», після чого у супермаркетах цих мереж почалися перебої із продуктами, пише Мінфін

Згодом постраждали також склади «Рошен», Comfy, «Будинок іграшок», найбільші хаби 3PL-операторів Raben Group та Berger Cargo (вони забезпечують обслуговування торгівельних мереж — зокрема, зберігання та доставку товару), Metro, Varus, «Ашан», «Аврора» та інші.

За оцінками Української торгової гільдії, з початку серпня і до ударів по складах останніми днями місяця ритейл втратив 400 тисяч квадратних метрів приміщень для зберігання продукції, з яких до чверті — холодильники. Загальні втрати, з огляду на нещодавні пошкодження, поки що невідомі, але зрозуміло, що йдеться про додаткові тисячі кв. метрів складів. Тобто в результаті масштаби руйнувань колосальні.

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В УТГ оцінили, що у Києві та області залишилося лише 2,5% вцілілих вакантних складів, що не дозволить мережам перекрити втрати за рахунок переїзду до нових приміщень.

Але горять не лише склади — знищується також товар.

Тому точковий брак продукції, який раніше був переважно в «Новусі», «Сільпо» та «Форі», тепер загрожує значно більшій кількості супермаркетів.

У списку найзатребуваніших та найдефіцитніших

Борошно, крупи (зокрема, гречка), свіжі овочі та фрукти тощо, але від магазину до магазину ситуація може змінюватися. Наприклад, в одному супермаркеті може не опинитися муки, але при цьому є крупи в асортименті, а в іншому — бракує зелені та авокадо. Тобто, щоб купити все, що потрібно, людям тепер доводиться побігати магазинами.

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Спорожнілі полиці вже спровокували ажіотаж — багато покупців намагаються запастися продуктами тривалого зберігання, доки вони є у наявності. Що, зі свого боку, додатково провокує нестачу товару. Тобто виходить замкнене коло.

На цьому тлі деякі мережі вже почали обмежувати продаж продуктів в одні руки.

З 28 серпня мережа «АТБ» запровадила обмеження на продаж окремих «соціальних» продуктів (яйця, соняшникова олія, крупи тощо) — не більше 6 одиниць в одні руки. Відповідні «квоти» вже з’явилися і на онлайн-майданчику замовлення продуктів із «АТБ» — якщо вибрати понад 6 одиниць товару, система автоматично блокує замовлення та не дає відправити його до кошику.

Керівник управління корпоративних комунікацій «АТБ» Сергій Демченко пояснив, що обмеження не пов’язані з дефіцитом, а пояснюються спробами деяких покупців придбати товар оптом із метою подальшого перепродажу. При цьому «квоти» на продукти діятимуть не лише у супермаркетах цієї мережі у Києві та області, а й у магазинах інших регіонів.

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Тарас Висоцький заявив, що знищення складів ще не означає, що українці залишаться без продуктів харчування. «Загрози голоду немає», — сказав міністр.

Продукти є, але «зламалася» логістика

Голова концерну «Ярослав» Олександр Барсук розповів, що поки що дефіцит продуктів у магазинах пов’язаний здебільшого з проблемами логістики. Зруйнувався усталений ланцюг доставки, коли товар спочатку потрапляє на великі розподільчі центри, а вже звідти автотранспортом торговельних мереж доставляється до магазинів. Причому така доставка донедавна йшла декілька разів на день — великий супермаркет міг приймати по 2−5 фур із товаром за добу.

Але тепер цей ланцюжок «порвався». Звідси — перебої з поставками до окремих магазинів, хоча на оптовому ринку багато продуктів, дефіцитних у супермаркетах, удосталь.

Це стосується, наприклад, борошна. Барсук каже, що на ринку її дуже багато. Через проблеми з експортом зерна збільшилися обсяги внутрішньої переробки, є навіть надлишок борошна, через що ціни у виробників упали щонайменше на 10%.

До великих супермаркетів борошно просто ще не встигло потрапити, а старі запаси або знищені на складах, або розкуплені.

У результаті зростають продажі борошна в невеликих магазинах. Барсук каже, що в їхній мережі обсяги реалізації «зросли кратно».

Із крупами ситуація інша, — каже президент Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

За його словами, за багатьма крупами, зокрема, гречаною, торішні запаси вже вичерпалися, а продукція, виготовлена з нового врожаю, ще не потрапила на полиці — гречиху тільки прибирають із полів.

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