Які продукти найбільше подешевшали в Україні влітку (інфографіка) Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Що відбувається з цінами в Україні

Влітку 2026 року в Україні здешевшала низка товарів із споживчого кошика. За даними Державної служби статистики, найбільше за перші два місяці літа впали ціни на курячі яйця, овочі та м’ясо. Водночас Мінагрополітики попереджає про можливе подорожчання продуктів через масовані удари росії по продовольчих складах і перебудову логістики. За словами очільника відомства, зростання цін не має перевищити 2,5%.

Про те, які товари найбільше здешевшали влітку, від початку 2026 року та за останній рік, розповідається в матеріалі «Слово і діло».

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Що в Україні здешевшало влітку, www.slovoidilo.ua

Що здешевшало найбільше влітку, від початку року та за рік

Згідно з даними Держстату, від початку червня до кінця липня найбільше здешевшали курячі яйця (-6%), тоді як з початку поточного року вони впали у ціні одразу на 43,1%. Якщо порівняти ціни рік тому, то вони знизилися на чверть (25,4%).

Також від початку літа здешевшали овочі — на -5,9%. Однак з грудня минулого року і до липня їхня ціна зросла на 18,7%, а за рік (з липня 2025 по липень 2026) овочі здорожчали на 7,8%.

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Впала у ціні за перші два місяці літа свинина та м’ясо птиці — на -1,3% та -1,1% відповідно. Несуттєво, але здешевшали влітку й продукти переробки зернових (борошно, крупи, хлібобулочні або макаронні вироби) — на -0,8%. Сало та м’ясопродукти з червня по липень здешевшали на -0,6%. Однак якщо порівняти з цінами рік тому, то м’ясопродукти додали у ціні +2,4%.

Майже не відчутно від початку літа здешевшало пальне та олії — на 0,1%, тоді як від початку року його ціна зросла на 26,5%, а в цілому за рік — на 28%.

Також Держстат звітує про здешевшання одягу та взуття. Протягом літа сезонний одяг впав у ціні на -5,8%, а взуття — на -3,5%.

Що подорожчало найбільше за червень-липень

Аналізуючи цінові коливання Держстат також використовує Індекс споживчих цін (ІСЦ). Він є головним показником інфляції, який вимірює зміну вартості базового набору товарів і послуг за певний час.

У межах досліджуваного нами періоду (з червня 2026 по липень 2026), можна виділити, які послуги або товари у липні здорожчали найбільше. За даними ІЦС Держстату, це:

водопостачання (+31,9%);

каналізація (+29,8%);

автодорожній пасажирський транспорт (+6,0%);

прибирання сміття (+5,1%);

залізничний пасажирський транспорт (+2,7%);

тютюнові вироби (+1,8%).

Слово і Діло За матеріалами:

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