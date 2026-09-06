Що треба враховувати при виборі майбутньої професії Сьогодні 16:13 — Особисті фінанси

5 факторів, які слід враховувати при виборі майбутньої кар’єри

Перша професія не обовʼязково повинна бути справою на все життя. Людина може змінювати спеціальність, опановувати нові навички та повністю змінювати професійний напрям у будь-якому віці. Водночас на старті кар’єри важливо оцінити власні інтереси та сильні сторони, визначити життєві пріоритети, вивчити ситуацію на ринку праці й перспективи заробітку.

У Державній службі зайнятості розповіли , на що варто звертати увагу при виборі майбутньої професії.

5 факторів, які слід враховувати при виборі майбутньої кар’єри

1. Інтереси та захоплення. Проаналізуйте, які шкільні предмети вам легко даються, у яких гуртках чи заняттях вдається досягати результатів і чи приносить ця діяльність задоволення.

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Важливо також запитати себе, чи хотілося б продовжувати займатися певною справою, навіть якщо вона не гарантуватиме популярності, високого доходу або схвалення інших.

2. Навички та сильні сторони. Часто трудоголізм, перфекціонізм, жертовність чи гіперконтроль вважають хорошими рисами. Однак для особистості вони є шкідливими.

Водночас риси, які іноді сприймають як недоліки, у певних професіях можуть стати перевагою. Це, наприклад, впертість для юриста, упевненість для хірурга, скептицизм для журналіста чи підозрілість для правоохоронця.

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У Службі зайнятості радять усвідомити власні особливості: екстраверт чи інтроверт, сенсорик чи інтуїтив, логік чи етик, раціонал чи ірраціонал.

3. Цінності та переконання. Існує 4 основні орієнтири, які визначають поведінку людини та способи робити вибір: духовні, соціальні, матеріальні та особистісні.

Визначте, що для вас є пріоритетом — фінансова незалежність, стабільність, самореалізація, творчість, допомога іншим чи можливість кар’єрного розвитку.

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Наприклад, якщо ви вперта людина, екстраверт, логік, раціонал і мрієте про фінансову незалежність, ви потенційно хороший юрист, економіст чи маркетолог. Якщо ж ви скептична людина, логік та раціонал, то ідеальними професіями стануть інженер, аналітик чи медик.

4. Ситуація на ринку праці. Якщо після оцінки інтересів та здібностей залишається кілька можливих професій, варто перевірити, наскільки вони затребувані роботодавцями.

Зверніть увагу на кількість вакансій, конкуренцію серед кандидатів та розвиток галузі, у якій плануєте працювати. Це допоможе зробити вибір на користь більш затребуваних професій.

5. Фінансова стабільність та потенціал заробітку. Дізнайтеся, скільки в середньому заробляють представники професії та як змінюється їхня оплата з набуттям досвіду. Також важливо порівняти потенційний дохід із вартістю життя у вашому регіоні.

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