Як уникнути податкових ризиків: рекомендації від ДПС Сьогодні 13:24 — Особисті фінанси

Чоловік з документами

Помилки у звітності, несвоєчасна сплата податків або неточності в деклараціях можуть стати причиною податкових ризиків.

Фахівці Головного управління ДПС у Київській області розповідають , де можуть виникнути ризики та як їх уникнути.

Які порушення найчастіше створюють ризики

Податковий ризик — це можливість виникнення порушень податкового законодавства. Він може бути пов’язаний як із ненавмисними помилками, так і з несвоєчасним виконанням податкових зобов’язань.

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Найчастіше податкові ризики стосуються реєстрації платника податків, своєчасного подання звітності, сплати податків та декларування доходів і податкових зобов’язань.

Як уникнути податкових ризиків

ДПС використовує ризик-орієнтований підхід. Податківці аналізують показники, які можуть свідчити про можливі порушення, та зосереджують увагу насамперед на проблемних випадках.

Щоб зменшити ризики, платнику радять вчасно виконувати податкові обов’язки, перевіряти інформацію перед відправленням звітності та користуватися електронними сервісами ДПС.

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Якщо помилку вже виявлено, її краще виправити якомога швидше. За необхідності платники можуть звернутися до податкової за роз’ясненнями та консультацією.

До цього Finance.ua зазначав , дивіденди, які отримують фізичні особи, підлягають оподаткуванню військовим збором. Ставка такого збору становить 5% від суми нарахованого доходу.

Тобто якщо людина отримала дивіденди, із такого доходу має бути сплачений військовий збір за відповідною ставкою.

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