Від 2019 до 2026 року: як змінилася середня зарплата освітян за 7 років Сьогодні 09:17 — Особисті фінанси

Динаміка зарплат вчителів в Україні, Фото: magnific

У 2026 році зарплати вчителів мали вирости на 50%: у січні їх підняли на 30%, а з першого вересня — ще на 20%. За словами прем’єр-міністра Корецького, досвідчені педагоги зможуть отримувати понад 28 тисяч гривень на місяць. Обіцянку зробити професію вчителя престижною та високооплачуваною Володимир Зеленський дав ще у своїй передвиборчій програмі кандидата в президенти України. Виконання другої частини цієї обіцянки можна перевірити, зіставивши середню зарплату освітян і середню по економіці в країні.

«Слово і діло» розповідає , як змінювалися доходи педагогів у 2019−2026 роках.

Як змінилася середня зарплата освітян в Україні за сім років, Інфографіка: Слово і діло

Які зарплати мали освітяни у 2019−2021 роках

Згідно з даними Держстату, у першому кварталі 2019 року середньомісячна заробітна плата працівників сфери освіти становила 7,4 тисячі гривень при 9,6 тисячі в середньому по економіці.

У другому кварталі середня зарплата зросла до 8,4 тисячі, у третьому — впала до 8,1 тисячі, а в четвертому — знову зросла до 8,6 тисячі.

У наступні роки така динаміка зберігатиметься: зарплати освітян у першому й третьому кварталі падатимуть, а у другому та особливо четвертому — зростатимуть. Це пов’язано з тим, що на перший і третій квартали припадають зимові та літні канікули, під час яких навантаження педагогів — а отже й різноманітні надбавки — зменшується. Також наприкінці року освітяни отримують різноманітні премії за підсумками року.

Так, у першому кварталі 2020 року середня зарплата освітян становила 8,4 тисячі гривень, у другому — 9,3 тисячі, третьому — 9,2 тисячі, четвертому — 10,2 тисячі.

Середньорічний розрив у зарплаті між зарплатами в освітній галузі та в цілому по Україні у 2020 році становив близько 20% проти 22,4% у 2019 році.

Найменше відставання освітньої сфери від решти економіки зафіксовано у 2021-му — 15,6% в середньому за рік.

Так, у другому кварталі 2021 року середня зарплата освітян становила 12,2 тисячі проти 13,8 тисячі гривень у середньому по країні.

У першому кварталі педагоги в середньому отримували по 10,8 тисячі, а в третьому і четвертому — 11,6 та 12,7 тисячі гривень відповідно.

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У 2022-му середньорічний розрив між зарплатами в освітян та решти економіки становив 19,1% - тобто виріс порівняно з попереднім роком, але залишався меншим, ніж у 2019−2020 роках.

Середні зарплати педагогів по кварталах становили: 11,4 тисячі гривень — у першому, 11,9 тисячі — у другому, 11,3 тисячі — у третьому і 13,4 тисячі — в четвертому.

До 28,6% виріс середньорічний розрив між освітянами та рештою галузей у 2023 році.

Традиційно середні зарплати педагогів у першому кварталі виявилися найменшими — 11 тисяч гривень, після чого зросли до 13 тисяч у другому кварталі, впали до 12,2 тисячі у третьому кварталі та піднялися до 13,5 тисячі наприкінці року.

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Ті самі тенденції продовжилися у 2024 році: попри те, що середня оплата праці освітян досягла 16,5 тисячі гривень у четвертому кварталі, розрив із середньою зарплатою в економіці продовжив зростати і сягнув за результатами року 32,2%.

У першому кварталі педагоги в середньому отримували 12,7 тисячі гривень, у другому — 15 тисяч і в третьому — 14,2 тисячі.

Минулий 2025 рік встановив рекордний середньорічний розрив між оплатою праці в освітній галузі та решті економіки: 37,8%.

При тому, що середня місячна оплата праці освітян у цьому році перетнула позначку в 16 тисяч гривень, середня зарплата в економіці у 2025-му становила майже 26 тисяч гривень.

При цьому найбільший розрив мав місце у третьому кварталі: 15,8 тисячі в освітян проти 26,3 тисячі в решті країни.

За 2026 рік Держстат оприлюднив інформацію лише за перший квартал. Середньомісячна зарплата педагогів становила тоді 18,7 тисячі гривень, а в цілому по економіці — 28,9 тисячі.

За словами прем’єра Корецького, після підвищення зарплати освітянам на 20% молоді вчителі отримуватимуть 12,8−17,7 тисячі гривень на місяць, а досвідчені — 16,9−28,5 тисячі. Порахувати зарплату вчителя можна на спеціальному калькуляторі від МОН.

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