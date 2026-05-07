Надбавка 40% для вчителів: хто може отримати

Деякі педагогічні працівники в Україні можуть розраховувати на надбавку від 20% до 40% посадового окладу.
Підвищення грошового забезпечення передбачене для вчителів, яким присвоїли почесне звання. Ця доплата є обов’язковою для всіх бюджетних закладів освіти, пишеє Новини. LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів № 1298.
Надбавка

Розмір підвищення встановлений постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
Якщо педагогу присвоїли звання «народний», йому встановлюється надбавка у розмірі 40% посадового окладу. Почесне звання «заслужений» є гарантією підвищення ставки заробітної плати на 20%.
Додаткові кошти нараховують на оклад, а також на оплату за викладацькі години. Варто зауважити, що надбавку призначають тільки якщо діяльність вчителя за профілем збігається з наявним почесним званням.
«За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації», — йдеться в постанові уряду.

Базовий оклад вчителя у травні

Щоб розрахувати мінімальний посадовий оклад педагога, необхідно знати його тарифний розряд за ЄТС і відповідний коефіцієнт. Треба помножити показник на базову ставку, яка у 2026 році дорівнює 3 470 грн.
Здійснивши необхідні обчислення, ми дізналися базові посадові оклади шкільних викладачів станом на травень:
  • 10 ТР — від 6 315 грн;
  • 11 ТР — від 6 836 грн;
  • 12 ТР — від 7 356 грн;
  • 13 ТР — від 7 877 грн;
  • 14 ТР — від 8 397 грн.
Додатково суму мають підвищити на 40%, згідно з постановою № 1749. Серед інших обов’язкових надбавок — за престижність праці (від 5% до 30%) і за роботу в несприятливих умовах (від 2 000 грн на місяць).
Раніше Finance.ua писав, що середня максимальна зарплата вчителів у країнах ОЕСР становить близько 76 тис. доларів на рік. Водночас у деяких країнах професія педагога може приносити шестизначні доходи, тоді як в інших навіть після десятиліть роботи зарплати залишаються набагато нижчими.
Найвищі зарплати отримують вчителі у Люксембурзі, де початковий дохід становить близько 100 тис. доларів на рік, а максимальний перевищує 170 тис. доларів.
Високі доходи педагоги мають і в Німеччині та Швейцарії, де також пропонують шестизначні пікові зарплати. Водночас ці показники все одно значно нижчі, ніж у Люксембурзі.
За матеріалами:
Finance.ua
