Що Україна активніше продавала за кордон за останній рік

Казна та Політика
У липні-квітні 2025/26 маркетингового року експорт продуктів переробки зерна продемонстрував різну динаміку: попит на готову продукцію зріс, тоді як поставки борошна та круп скоротилися.
Про це повідомила пресслужба Спілки «Борошномели України».
Протягом липня-квітня 2025/26 МР Україна експортувала:
  • 52,6 тис. тонн пшеничного борошна (54,6 тис. тонн за аналогічний період 2024/25 МР);
  • 1,4 тис. тонн інших видів борошна (4,2 тис. тонн за аналогічний період 2024/25 МР);
  • 21,8 тис. тонн круп і гранул (27,4 тис. тонн за аналогічний період 2024/25 МР);
  • 49,6 тис. тонн зерна, обробленого іншими способами (53,0 тис. тонн за аналогічний період 2024/25 МР);
  • 308,2 тис. тонн висівок (308,5 тис. тонн за аналогічний період 2024/25 МР);
  • 25,2 тис. тонн макаронних виробів і кускусу (21,8 тис. тонн за аналогічний період 2024/25 МР).
За матеріалами:
Finance.ua
