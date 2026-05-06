Що Україна активніше продавала за кордон за останній рік Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

У липні-квітні 2025/26 маркетингового року експорт продуктів переробки зерна продемонстрував різну динаміку: попит на готову продукцію зріс, тоді як поставки борошна та круп скоротилися.

Про це повідомила пресслужба Спілки «Борошномели України».

Протягом липня-квітня 2025/26 МР Україна експортувала:

52,6 тис. тонн пшеничного борошна (54,6 тис. тонн за аналогічний період 2024/25 МР);

1,4 тис. тонн інших видів борошна (4,2 тис. тонн за аналогічний період 2024/25 МР);

21,8 тис. тонн круп і гранул (27,4 тис. тонн за аналогічний період 2024/25 МР);

49,6 тис. тонн зерна, обробленого іншими способами (53,0 тис. тонн за аналогічний період 2024/25 МР);

308,2 тис. тонн висівок (308,5 тис. тонн за аналогічний період 2024/25 МР);

25,2 тис. тонн макаронних виробів і кускусу (21,8 тис. тонн за аналогічний період 2024/25 МР).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.