48% українців підтримують підвищення податків заради західного фінансування Сьогодні 13:34 — Казна та Політика

Майже половина опитаних українців вважають, що держава має ухвалити всі необхідні рішення для отримання західного фінансування, навіть якщо це передбачає непопулярні кроки та підвищення податків.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Два сценарії

Останніми місяцями в публічному просторі активно обговорюють необхідність ухвалення непопулярних рішень для залучення міжнародної фінансової допомоги.

У межах опитування респондентам запропонували два сценарії розвитку подій із відповідними ризиками:

перший передбачає ухвалення всіх необхідних реформ і рішень для отримання фінансування, що дає змогу забезпечити оборону та соціальні програми, але включає підвищення податків;

другий — відмова від непопулярних рішень, що дозволяє уникнути податкового навантаження, але водночас створює ризик нестачі коштів для фінансування оборони та соціальної сфери.

Результати опитування

48% опитаних підтримують ухвалення всіх необхідних рішень, навіть якщо вони передбачають підвищення податків.

30% респондентів вважають, що слід відмовитися від таких кроків, навіть якщо це призведе до браку фінансування оборони та соціальних програм. Ще 22% не змогли визначитися з відповіддю.

Дослідження також показало, що частка тих, хто підтримує відмову від непопулярних рішень, переважає серед респондентів, які легко погоджуються з пропозицією виведення українських військ з Донецької області в обмін на гарантії безпеки.

Уже серед тих, для кого ця пропозиціє є «складною, але прийнятною», переважає частка тих, хто вважає, що необхідно схвалювати всі рішення для отримання фінансування. І серед тих, хто категорично відкидає таку пропозицію, більше тих, хто підтримує схвалення всіх рішень (хоча чверть тих, хто категорично відкидає такі вимоги, навпаки, готові ризикувати фінансуванням оборони і говорять, що Україні треба відмовлятися від непопулярних рішень).

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса писав , що вимога провести податкову реформу та максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету буде включена в список умов для отримання Україною наступних траншів макрофінансової допомоги у рамках кредиту ЄС на 90 млрд євро, але її деталі та часові рамки ще обговорюються.

