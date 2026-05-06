Україна готує єдиний центр залучення іноземців до армії

Кирило Буданов провів нараду з представниками Сил оборони й народними депутатами

В Україні до кінця травня планують розробити механізм створення єдиного центру із залучення іноземців до військової служби.

Про це повідомив голова Офісу президента Кирило Буданов.

Він провів нараду з представниками Сил оборони й народними депутатами щодо залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби за контрактом у лавах Збройних Сил України та Національної гвардії. Під час наради йшлося про умови служби іноземців, які вже беруть участь у захисті України, а також про можливості подальшого рекрутингу.

Централізація процесу

За словами Буданова, зараз рекрутинг, визначення рівня придатності та підготовку контрактників з інших країн здійснюють різні структури, що ускладнює систему контролю, узгодження потреб і забезпечення військових.

«Україна потребує створення єдиного координаційного центру залучення іноземців на військову службу. Це має бути структурний підрозділ, який повинен охопити всі етапи: від пошуку, відбору й транспортування до підготовки, забезпечення та інших потреб іноземних громадян», — зазначив він.

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса додав, що підготовку іноземців та їх забезпечення частково можуть узяти на себе конкретні підрозділи Збройних Сил чи Національної гвардії, які зацікавлені не лише в поповненні особового складу, а й у підготовці за власним досвідом і методикою.

«Давно назріло рішення — і колеги із цим погодилися, — що країні потрібен єдиний центр із рекрутингу іноземців. Цей орган забезпечить повний цикл супроводу: від відбору та логістики до професійної підготовки, комунікації та супроводу на службі», — додав Кирило Буданов у своєму Telegram-каналі.

Також під час наради обговорили залучення перекладачів для забезпечення ефективної комунікації.

Подальші кроки

Учасники наради домовилися впродовж травня опрацювати створення відповідного структурного підрозділу в Міністерстві оборони, представити програму розвитку системи рекрутингу іноземців та осіб без громадянства й розробити пропозиції для законодавчого врегулювання проблемних питань. Новий підрозділ має супроводжувати військових під час усього періоду служби.

Нагадаємо, 1 травня Володимир Зеленський оголосив , що в червні 2026 року в Україні стартує реформа армії і в цьому ж місяці очікуються перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення військовослужбовців. Президент доручив підвищити виплати військовослужбовцям із урахуванням принципу диференціації залежно від умов служби. Окрему увагу приділять піхотинцям. Для них планується запровадження спеціальних контрактів із рівнем виплат залежно від виконання бойових завдань.

Також доручено посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість — починаючи вже з цього року — поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв.

