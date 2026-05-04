Міноборони готує зміни до процесу ВЛК та мобілізації Сьогодні 16:02 — Казна та Політика

Процедуру військово-лікарської експертизи поступово змінюють

Міністерство оборони України працює над системним рішенням, яке має виправити помилки під час проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) і підвищити якість мобілізаційного ресурсу. Процедура військово-лікарської експертизи поступово змінюється. Триває цифровізація процесів і оптимізація правил проведення медичних оглядів.

Про це відомство повідомило у відповіді на запит hromadske.

«Наразі триває активна робота щодо аналізу похибок та непорозумінь, які мали місце під час проведення медичного огляду військово-лікарськими комісіями при ТЦК та СП, та розробки системного рішення, що дасть змогу виправити допущені та запобігти новим помилкам у майбутньому», — йдеться у відповіді Міноборони.

Оскарження рішень ВЛК

Там зауважили, що ВЛК лише визначає придатність до служби, а отже, за відсутності скарг і медичних документів про хвороби комісія може обмежитися базовими аналізами й базовим оглядом лікарів. Якщо ж у висновку ВЛК не враховано реального стану здоров’я, його можна оскаржити в досудовому порядку (у регіональній або Центральній ВЛК) або через суд.

Водночас наскільки часто вдається оскаржувати постанови ВЛК — такої статистики в Медичних силах ЗСУ не ведуть. Але запевняють: аби підвищити якість проведення медоглядів, перевірки проводять. І створені групи контролю за проведенням ВЛК.

Читайте також Що потрібно знати про ВЛК — інструкція Міноборони

«За 2025 рік проведено 318 перевірок діяльності ВЛК при ТЦК та СП. За результатами проведеної роботи, зокрема за підсумками зазначених перевірок, перепризначено (змінено) понад 130 голів ВЛК», — зазначили в міністерстві.

Заплановані зміни

У Міноборони також заявили, що готують конкретні кроки, аби підвищити якість мобілізаційного ресурсу та змінити систему відбору, медконтролю й навчання. Зокрема:

вдосконалити обмін даними між системою «Оберіг», базами даних Нацполіції й Держприкордонслужби (щоб забезпечити миттєву перевірку актуального статусу особи на блокпостах і пунктах пропуску);

забезпечити повноцінне функціонування електронного кабінету в «Резерв+» (що дасть змогу актуалізувати контактні дані й місце проживання без особистого відвідування ТЦК);

впровадити доступ лікарів ВЛК до цифрових медичних історій пацієнтів у цивільних закладах охорони здоров’я (щоб об’єктивно оцінювати стан здоров’я й уникати помилок під час визначення придатності);

перейти від масового оповіщення до принципу професійної відповідності. ТЦК та СП мають пріоритетно залучати фахівців конкретних профілів (водіїв, зв’язківців, медиків, ІТ-спеціалістів) відповідно до актуальних потреб підрозділів Сил оборони;

завдяки інтеграції реєстрів забезпечити відображення в системі «Оберіг» інформації про цивільну професію, освіту й реальний стан здоров’я військовозобов’язаного для ефективного планування ресурсу;

відпрацювати чіткий механізм взаємодії між ТЦК та СП, Нацполіцією та органами військового управління.

«Це необхідно для впровадження системи таргетованого оповіщення військовозобов’язаних, що підвищить ефективність мобілізаційних заходів та зменшить соціальну напругу», — підсумували в Міноборони.

Читайте також Без черг і затримок: Міноборони прискорило роботу ВЛК

Нагадаємо, 1 травня Володимир Зеленський оголосив , що в червні 2026 року в Україні стартує реформа армії і в цьому ж місяці очікуються перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення військовослужбовців. Президент доручив підвищити виплати військовослужбовцям із урахуванням принципу диференціації залежно від умов служби. Окрему увагу приділять піхотинцям. Для них планується запровадження спеціальних контрактів із рівнем виплат від 250 тис. до 400 тис. грн залежно від виконання бойових завдань.

Також доручено посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість — починаючи вже з цього року — поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв.

hromadske За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.