Житловий ваучер vs сертифікат «єВідновлення»: які відмінності

Особисті фінанси
В Україні існує кілька інструментів підтримки громадян, у яких втрачено або пошкоджено житло через війну. Серед них: житловий ваучер і сертифікат «єВідновлення».
Але ці механізми мають різні умови, підходи та коло отримувачів.
Більш детально розповідаємо про них з посиланням на Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради.

За що передбачена компенсація

Житловий ваучер надається як допомога громадянам, які були змушені залишити свої домівки через окупацію територій, починаючи з 2014 року.

Сума виплати

Є сталою — 2 мільйони гривень на одну особу, незалежно від виду житла.
Сертифікат «єВідновлення» застосовується у випадках, коли житло було знищене після 24 лютого 2022 року на територіях, що контролюються Україною.

Розмір компенсації

Визначається індивідуально з урахуванням характеристик об’єкта.

Житловий ваучер можуть отримати:

  • внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій;
  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни (у визначених категоріях);
  • незалежно від наявності житла на тимчасово окупованих територіях.

Сертифікат «єВідновлення»

  • доступний для власників або співвласників зруйнованого житла;
  • осіб, чиє житло може бути обстежене відповідними комісіями;
  • спадкоємців пошкоджених або знищених об’єктів.

Для обох програм діють загальні вимоги

  • відсутність санкцій;
  • відсутність обмежувальних заходів;
  • відсутність судимостей за визначені правопорушення.

Умови отримання

Для житлового ваучера
  • відсутність житла у власності на підконтрольній Україні території у заявника або членів його сім’ї;
  • винятками є житло на окупованих територіях, у зоні бойових дій або придбане в кредит;
  • житлова проблема має залишатися невирішеною.
Для сертифіката «єВідновлення»
  • підтверджене право власності на знищене житло;
  • наявність даних у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
  • інше житло у власності не впливає на можливість отримання компенсації.

Висновки

Житловий ваучер і сертифікат «єВідновлення» — це різні інструменти державної підтримки, орієнтовані на різні категорії постраждалих. Перший спрямований переважно на внутрішньо переміщених осіб, другий — на власників житла, знищеного під час повномасштабної війни. Остаточний вибір залежить від конкретної життєвої ситуації, юридичного статусу та підтвердження прав на нерухомість.
Раніше ми повідомляли, в Україні запустили механізм житлових ваучерів для ВПО, але питання фінансування залишається відкритим: у бюджеті-2026 закладені кошти лише на частину потреб, а самі виплати розпочнуться не раніше 2026 року.
Нагадаємо, з 1 грудня, розпочався перший етап нової державної програми житлової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях. ВПО зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть подати заяву на отримання житлового ваучера номіналом 2 мільйони гривень через Дію.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Соціальна допомогаВПОНерухомість
