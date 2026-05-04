Житловий ваучер vs сертифікат «єВідновлення»: які відмінності Сьогодні 14:05

В Україні існує кілька інструментів підтримки громадян, у яких втрачено або пошкоджено житло через війну. Серед них: житловий ваучер і сертифікат «єВідновлення».

Але ці механізми мають різні умови, підходи та коло отримувачів.

Більш детально розповідаємо про них з посиланням на Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради.

За що передбачена компенсація

Житловий ваучер надається як допомога громадянам, які були змушені залишити свої домівки через окупацію територій, починаючи з 2014 року.

Сума виплати

Є сталою — 2 мільйони гривень на одну особу, незалежно від виду житла.

Сертифікат «єВідновлення» застосовується у випадках, коли житло було знищене після 24 лютого 2022 року на територіях, що контролюються Україною.

Розмір компенсації

Визначається індивідуально з урахуванням характеристик об’єкта.

Житловий ваучер можуть отримати:

внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій;

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни (у визначених категоріях);

незалежно від наявності житла на тимчасово окупованих територіях.

Сертифікат «єВідновлення»

доступний для власників або співвласників зруйнованого житла;

осіб, чиє житло може бути обстежене відповідними комісіями;

спадкоємців пошкоджених або знищених об’єктів.

Для обох програм діють загальні вимоги

відсутність санкцій;

відсутність обмежувальних заходів;

відсутність судимостей за визначені правопорушення.

Умови отримання

Для житлового ваучера

відсутність житла у власності на підконтрольній Україні території у заявника або членів його сім’ї;

винятками є житло на окупованих територіях, у зоні бойових дій або придбане в кредит;

житлова проблема має залишатися невирішеною.

Для сертифіката «єВідновлення»

підтверджене право власності на знищене житло;

наявність даних у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

інше житло у власності не впливає на можливість отримання компенсації.

Висновки

Житловий ваучер і сертифікат «єВідновлення» — це різні інструменти державної підтримки, орієнтовані на різні категорії постраждалих. Перший спрямований переважно на внутрішньо переміщених осіб, другий — на власників житла, знищеного під час повномасштабної війни. Остаточний вибір залежить від конкретної життєвої ситуації, юридичного статусу та підтвердження прав на нерухомість.

питання фінансування залишається відкритим: у бюджеті-2026 закладені кошти лише на частину потреб, а самі виплати розпочнуться не раніше 2026 року. Раніше ми повідомляли, в Україні запустили механізм житлових ваучерів для ВПО, але: у бюджеті-2026 закладені кошти лише на частину потреб, а самі виплати розпочнуться не раніше 2026 року.

1 грудня, 2 мільйони гривень через Дію. Нагадаємо, з1 грудня, розпочався перший етап нової державної програми житлової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях. ВПО зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть подати заяву на отримання житлового ваучера номіналом

