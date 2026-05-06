Як зменшити витрати гарячої води без втрати комфорту: 4 практичні поради Сьогодні 07:04 — Особисті фінанси

Водопостачання у ванній кімнаті

Що допомагає менше платити за воду й підтримувати стабільність енергосистеми? Насамперед — бережне використання гарячої води. Адже її нагрівання та перекачування потребують значних енергоресурсів.

UNICEF Ukraine разом із Міністерством розвитку громад та територій України підготували прості поради, як заощадити воду та електроенергію без зайвого дискомфорту.

4 кроки до розумної економії води

1. Закривайте крани

Вимикання води під час намилювання рук і тіла, миття голови або чищення зубів економить до 10 літрів води на хвилину. Це найпростіша звичка, яка суттєво впливає на суму в платіжці.

2. Встановлюйте водоощадні насадки

Аератори на змішувачах та економні душові лійки зменшують потік води без зниження тиску. Це дозволяє витрачати на 30−50% менше води, зберігаючи звичний рівень комфорту.

3. Скорочуйте час купання, якщо є змога

Навіть невелике скорочення часу перебування під душем має значення. Мінус 2−3 хвилини у душі дозволяють заощадити до 30 літрів за одне купання.

4. Мийте посуд у мийці, закритій пробкою

Ефективний спосіб зекономити воду — мити посуд у наповненій раковині або в місткій мисці з мийним засобом. Проточну воду краще використовувати лише для ополіскування. А попереднє замочування посуду допоможе прискорити миття та зменшити загальні витрати води.

Раніше ми повідомляли , що часом можуть з’являтися завищені суми у платіжках за воду, якщо вчасно не передати показники лічильників. У такому випадку діє окрема процедура, яка дозволяє скоригувати нарахування та повернутися до реальних обсягів споживання.

