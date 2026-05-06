0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як зменшити витрати гарячої води без втрати комфорту: 4 практичні поради

Особисті фінанси
59
Водопостачання у ванній кімнаті
Водопостачання у ванній кімнаті
Що допомагає менше платити за воду й підтримувати стабільність енергосистеми? Насамперед — бережне використання гарячої води. Адже її нагрівання та перекачування потребують значних енергоресурсів.
UNICEF Ukraine разом із Міністерством розвитку громад та територій України підготували прості поради, як заощадити воду та електроенергію без зайвого дискомфорту.

4 кроки до розумної економії води

1. Закривайте крани

Вимикання води під час намилювання рук і тіла, миття голови або чищення зубів економить до 10 літрів води на хвилину. Це найпростіша звичка, яка суттєво впливає на суму в платіжці.
Читайте також

2. Встановлюйте водоощадні насадки

Аератори на змішувачах та економні душові лійки зменшують потік води без зниження тиску. Це дозволяє витрачати на 30−50% менше води, зберігаючи звичний рівень комфорту.

3. Скорочуйте час купання, якщо є змога

Навіть невелике скорочення часу перебування під душем має значення. Мінус 2−3 хвилини у душі дозволяють заощадити до 30 літрів за одне купання.

4. Мийте посуд у мийці, закритій пробкою

Ефективний спосіб зекономити воду — мити посуд у наповненій раковині або в місткій мисці з мийним засобом. Проточну воду краще використовувати лише для ополіскування. А попереднє замочування посуду допоможе прискорити миття та зменшити загальні витрати води.
Раніше ми повідомляли, що часом можуть з’являтися завищені суми у платіжках за воду, якщо вчасно не передати показники лічильників. У такому випадку діє окрема процедура, яка дозволяє скоригувати нарахування та повернутися до реальних обсягів споживання.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЕкономіяКомунальні послугиТарифи на водопостачання
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems