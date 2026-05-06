Як зменшити витрати гарячої води без втрати комфорту: 4 практичні поради

Аератори на змішувачах та економні душові лійки зменшують потік води без зниження тиску. Це дозволяє витрачати на 30−50% менше води, зберігаючи звичний рівень комфорту.
3. Скорочуйте час купання, якщо є змога
Навіть невелике скорочення часу перебування під душем має значення. Мінус 2−3 хвилини у душі дозволяють заощадити до 30 літрів за одне купання.
4. Мийте посуд у мийці, закритій пробкою
Ефективний спосіб зекономити воду — мити посуд у наповненій раковині або в місткій мисці з мийним засобом. Проточну воду краще використовувати лише для ополіскування. А попереднє замочування посуду допоможе прискорити миття та зменшити загальні витрати води.
Раніше ми повідомляли, що часом можуть з’являтися завищені суми у платіжках за воду, якщо вчасно не передати показники лічильників. У такому випадку діє окрема процедура, яка дозволяє скоригувати нарахування та повернутися до реальних обсягів споживання.