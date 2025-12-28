ТОП-5 гаджетів, які допоможуть заощадити воду, електроенергію та гроші Сьогодні 03:18 — Технології&Авто

ТОП-5 гаджетів, які допоможуть заощадити воду, електроенергію та гроші

Зі зростанням тарифів на електроенергію, воду та опалення все більше людей шукають прості способи знизити витрати на комунальні послуги. На щастя, є низка недорогих і простих гаджетів, які допомагають економити ресурси без серйозних зусиль і великих вкладень.

Фахівці ресурсу SlashGear виокремлюють п’ять гаджетів, які допоможуть вам економити воду, електрику і гроші.

1. Розумний термостат

Розумні термостати працюють практично так само, як і звичайні. Вони підключаються до системи опалення/охолодження вашого будинку і вимірюють температуру в приміщенні, автоматично вмикаючи і вимикаючи обігрів або кондиціонування.

Читайте також 5 приладів, які завжди слід відключати від мережі перед виходом з дому

Головна перевага — можливість дистанційного керування: наприклад, ви можете ввімкнути обігрів за певний час до повернення додому, а не тримати тепло даремно.

Для максимальної економії автори радять обирати термостат, сертифікований Energy Star.

2. Розумні розетки

Такі розетки дають змогу віддалено вимикати побутові прилади, які не використовуються, але все ще споживають струм, що «входить у мережу».

Це зручно, якщо у вас є техніка, яка залишається постійно підключеною — наприклад, лампи, медіаапаратура та інші.

Крім того, «розумні» розетки можуть працювати з домашніми хабами і голосовими помічниками, даючи змогу вмикати і вимикати їх віддалено, зокрема зі смартфона.

3. Економна насадка для душу

Заміна звичайної лійки на «економну» — один із найпростіших способів зменшити витрату води.

За даними EPA (Агентства з охорони навколишнього середовища США), така насадка може заощадити до ≈ 2 700 галонів води на рік.

Читайте також Чи допомагають сонячні панелі в умовах відключення світла

До того ж: менше води — менше навантаження на бойлер, що додатково знижує витрати на електроенергію (за оцінкою — близько 330 кВт-год на рік).

4. Аератор для крана

Якщо ви намагаєтеся скоротити споживання води, аератор для крана — це проста заміна, яка не вплине на ваше повсякденне життя, але може заощадити на рахунках. Він «розбавляє» потік, зменшуючи водоспоживання без відчутної втрати напору.

За оцінками, установка сучасних аераторів може заощадити близько 700 галонів води на рік — що еквівалентно 45 прийомам душу.

5. Зовнішній енерго-монітор

Якщо ви не знаєте, які з приладів «з'їдають» найбільше електрики — допоможе енергомонітор. Він показує, скільки реально споживає кожна розетка або пристрій, даючи змогу виявити «енергетичних пожирачів».

Це корисно, якщо ви тільки-но заїхали в нову квартиру або ж просто хочете оптимізувати витрати: моніторинг допомагає змінити звички або знайти проблемні прилади.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.