Де в Україні найактивніше купують нові автівки

У листопаді найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Харківська області.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найбільші регіональні ринки у листопаді

Як зазначають аналітики, ці регіональні ринки забезпечили 60,5% продажів нових легковиків у листопаді.

за місяць у Києві придбали — 2585 авто;

у Київській області було зареєстровано — 794 авто;

на Дніпропетровщині — 693 авто;

у Львівській області — 472 авто;

на Харківщині — 446 авто.

Бестселером місяця на ринку нових авто Києва став компактний кросовер Renault Duster.

У Київській та Львівській областях найчастіше обирали Byd Leopard 3.

Лідером продажів на Дніпропетровщині став Fiat Titano.

Найбільшим попитом у мешканців Харківської обл. користувався Volkswagen Id.Unyx.

