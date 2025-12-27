0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де в Україні найактивніше купують нові автівки

Технології&Авто
13
Де в Україні найактивніше купують нові автівки
Де в Україні найактивніше купують нові автівки
У листопаді найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Харківська області.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найбільші регіональні ринки у листопаді

Як зазначають аналітики, ці регіональні ринки забезпечили 60,5% продажів нових легковиків у листопаді.
  • за місяць у Києві придбали — 2585 авто;
  • у Київській області було зареєстровано — 794 авто;
  • на Дніпропетровщині — 693 авто;
  • у Львівській області — 472 авто;
  • на Харківщині — 446 авто.
Бестселером місяця на ринку нових авто Києва став компактний кросовер Renault Duster.
У Київській та Львівській областях найчастіше обирали Byd Leopard 3.
Лідером продажів на Дніпропетровщині став Fiat Titano.
Найбільшим попитом у мешканців Харківської обл. користувався Volkswagen Id.Unyx.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems