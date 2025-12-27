Де в Україні найактивніше купують нові автівки
У листопаді найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Харківська області.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Найбільші регіональні ринки у листопаді
Як зазначають аналітики, ці регіональні ринки забезпечили 60,5% продажів нових легковиків у листопаді.
- за місяць у Києві придбали — 2585 авто;
- у Київській області було зареєстровано — 794 авто;
- на Дніпропетровщині — 693 авто;
- у Львівській області — 472 авто;
- на Харківщині — 446 авто.
Бестселером місяця на ринку нових авто Києва став компактний кросовер Renault Duster.
У Київській та Львівській областях найчастіше обирали Byd Leopard 3.
Лідером продажів на Дніпропетровщині став Fiat Titano.
Найбільшим попитом у мешканців Харківської обл. користувався Volkswagen Id.Unyx.
Поділитися новиною
Також за темою
Де в Україні найактивніше купують нові автівки
Яке авто вважається «новим»: пояснення МВС
Suzuki презентувала недорогого конкурента Duster (фото)
Google дозволить змінити адресу Gmail без втрати облікового запису
У Китаї представили робота-гуманоїда з реалістичним обличчям (фото)
Експерти назвали 4 найменш надійні моделі електрокарів